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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إمبابة أجمل من باريس .. أغنية جديدة لـ أحمد الفيشاوي ومسلم

مسلم وأحمد الفيشاوي
مسلم وأحمد الفيشاوي

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لطرح أغنية جديدة بعنوان إمبابة أجمل من باريس مع المطرب الشعبي مسلم، كنوع من أنواع الترويج لفيلمه الجديد رهبة.

الأغنية من المفترض أن يتم طرح البرومو الخاص بها مساء اليوم استعداد لطرحها قبل عرض الفيلم فى السينمات يوم 24 من شهر مايو الجاري.

  فريق عمل الفيلم ينتهى من تصويره

انتهى فريق عمل فيلم رهبة من تصوير الأفيشات الخاصة بالحملة الدعائية للفيلم والذي من المفترض طرحه نهاية شهر مايو الحالي.


وانتهى مؤخرا أحمد الفيشاوي ونسرين أمين وسما إبراهيم من تصوير الأفيشات الدعائية داخل أحد الاستديوهات التصوير بمنطقة التجمع الخامس.

وكان منتج الفيلم قد أعلن شهر ديسمبر الماضي عن انتهاء فريق العمل من تصوير جميع أحداث الفيلم استعداد لعرضه شهر مايو الحالي. 

منتج الفيلم يعلن انتهاء تصويره

أعلن منتج فيلم رهبة للفنان أحمد الفيشاوي انتهاء تصوير جميع مشاهد الفيلم استعدادا لعرضه بداية العام الجديد.


وكان أحمد الفيشاوي، نشر صورة من كواليس تصوير اليوم الأخير من فيلم “رهبة” وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، وعلق قائلاً: “آخر يوم تصوير فيلم رهبة .. المعلم سيد رهبة يحيكم وصباح الفل”. 

 فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، ثراء جبيل، نسرين أمين، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

أحدث أعمال أحمد الفيشاوي 

أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

احمد الفيشاوي إمبابة أجمل من باريس المطرب الشعبى مسلم مسلم رهبة

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