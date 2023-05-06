أخبار التعليم| قمر الحليب.. بدر شوال يزين سماء مصر.. بدء التدريبات الذهنية والبدنية للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم الثلاثاء

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عميد بنات عين شمس: نسعى لتكوين مجتمع محب للقراءة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات، بالبرجولا الجديدة المعرض الخيرى للكتاب بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية وقسم علم النفس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات والدكتورة هبة عادل بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة عين شمس: نثمن جهود القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية

ترأس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب جلسة مجلس التعليم والطلاب السابعة، حيث استهل الدكتور عبد الفتاح سعود الجلسة موضحاً جهود قطاع التعليم والطلاب في دعم أبناء الجامعة من الطلاب الوافدين من أبناء دولة السودان الشقيقة حيث وفرت إدارة القطاع خطوط اتصالات دولية للطلاب ليتمكنوا من الاطمئنان على ويهم فى السودان.

التعليم العالي في أسبوع| توصيات عاجلة بشأن الطلاب المصريين بالسودان وروسيا.. وتغيير مدة دراسة الطب لـ 5 سنوات

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها ،توصيات عاجلة من الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المصريين الدارسين بـ السودان وروسيا، وتغيير مدة دراسة الطب 5 سنوات بدلا من 7.

أستاذ فلك: خسوف القمر اليوم غير ملحوظ في مصر

يشهد سكان الكرة الأرضية الآن خسوف القمر حيث يمر القمر عبر مركز ظل الأرض، ويغطي ظل الأرض 96.4% تقريبا من سطح القمر عند ذروة الخسوف، ويعرف هذا الخسوف بالخسوف الحلقي للقمر أو خسوف شبه الظلي، يعد خسوف القمر حدثًا شهيرًا لمراقبي السماء في جميع أنحاء العالم.

قمر الحليب.. بدر شوال يزين سماء مصر

تتزين سماء مصر الآن بظهور قمر مايو "بدر شوال"، والمعروف بـ قمر الحليب، في مشهد ساحر حيث تكون طلة القمر في ذلك اليوم ساحرة وجميلة، ويمر القمر بمراحله المختلفة أثناء دورانه حول الأرض كل شهر، وبجانب ذلك تتغير اسماء أوجه القمر كل شهر فى مختلف الحضارات والثقافات.

جوائز مالية كبيرة.. تفاصيل مسابقة دوري المعلومات بكلية البنات عين شمس

أعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس عن تنظيم الجنة العلمية والتكنولوجية بإتحاد طالبات كلية البنات عن" مسابقة دوري المعلومات"

تمريض القاهرة تعلن عن موعد امتحان مقرر الأدوية لطلاب اللائحة القديمة

أعلنت الدكتورة فاطمة عابد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات القصيره لمقرر الأدوية جميع الشعب قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022-2023 .

حقوق القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام البابل شيت

كشف الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن نظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

بدء التدريبات الذهنية والبدنية للناجحين في “مسابقة 30 ألف معلم" .. الثلاثاء

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً الان ، أعلنت خلاله عن بدء تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، ولمدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية

تعليم الوادي الجديد: تكثيف الجولات الميدانية على لجان الامتحانات في المدارس

أكد سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، جاهزية المدارس لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى، لصفوف النقل دور مايو 2023 وفق الجداول المعلنة، لافتا إلى عقد سلسلة من الاجتماعات ومديري الإدارات التعليمية والمراحل وموجهى العموم والأوائل والمدارس، لمتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة، حيث جرى التشديد على التزام الجميع بالقواعد المنظمة، والكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن لحسن وانتظام العمل.