التعليم العالي في أسبوع| توصيات عاجلة بشأن الطلاب المصريين بالسودان وروسيا.. وتغيير مدة دراسة الطب لـ 5 سنوات

تدشين تحالف لوسط الصعيد وشراكات جديدة.. زيارة مثمرة لوزير التعليم العالي لأسيوط

التعليم العالي تشارك في ورشة عمل لشبكة الهندسة والتكنولوجيا الإفريقية Afretec

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة الجديدة وهيئة ميناء دمياط

وزير التعليم العالي يؤكد على أهمية ربط الأبحاث بالصناعة وتوجيهها لخدمة المجتمع



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها ،توصيات عاجلة من الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المصريين الدارسين بـ السودان وروسيا، وتغيير مدة دراسة الطب 5 سنوات بدلا من 7.



وقد أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جولة ميدانية لجامعة أسيوط، شهدت العديد من الافتتاحات التعليمية والخدمية، منها: (افتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني، قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات، المحلب الآلي بمزرعة الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة، افتتاح فرع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار)، فضلاً عن تدشين أول تحالف لإقليم وسط الصعيد بين جامعة أسيوط، وعدد من المؤسسات الإنتاجية الصناعية والزراعية، تفقد جامعتي أسيوط الأهلية وسفنكس للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، وتنظيم ندوة علمية حول مُخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم ورشتي عمل حول التوظيف والربط بسوق العمل بجامعة أسيوط.



شارك الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات بالصندوق في فعاليات ورشة العمل الأولى لريادة الأعمال التي نظمتها شبكة الهندسة والتكنولوجيا الإفريقية (Afretec)، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال التكنولوجيا والعلوم والابتكار، واستضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بقاعة معتز الألفي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بحضور د.يحيي إسماعيل مدير مركز الأجهزة والإلكترونيات النانونية بالجامعة، وبمشاركة عدد من الخبراء ومسئولي المنظمات والمراكز والجامعات في مصر والدول الإفريقية الشقيقة.



وخلال فعاليات الورشة، أكد د.ضياء خليل أهمية الابتكار وريادة الأعمال كأحد الركائز الأساسية لإستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال الاستثمار في العقول البشرية، وبناء قدراتها الإبداعية والتحفيز على الابتكار، ونشر ثقافته، ودعم البحث العلمي، وربطه بالتعليم والتنمية.

وأشار د.ضياء خليل إلى الدور الحيوي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الطلاب، والباحثين، والمبتكرين، وتمويلهم ورعايتهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية، والعمل على تطويرها؛ بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، فضلاً عن تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب؛ لاستكمال دراستهم في داخل مصر وخارجها.



وقعت جامعة المنصورة الجديدة مذكرة تفاهم مع هيئة ميناء دمياط؛ بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات ونقل العلوم والتكنولوجيا بما يعود بالمنفعة على الجانبين، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، وتنفيذًا لتحقيق مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي .



وقع مذكرة التفاهم، الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، واللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

من جانبه، أكد اللواء بحري أحمد حواش، حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة سُبل الدعم والمُساندة للطلاب من مُنطلق مسئوليتها المجتمعية للربط بين المواد العلمية والنظرية والواقع العملي بالشراكة مع جامعة المنصورة الجديدة للمساعدة في إعداد خريجين مؤهلين علميًا ومهنيًا ويكونوا قادرين على تحقيق التنافسية في سوق العمل، معتبرًا أن هذا التعاون سيكون إضافة قوية خاصة وأن جامعة المنصورة الجديدة تقدم برامج تعليمية وتدريبية مُتميزة وسيحقق ذلك المنفعة المتبادلة بين الجانبين.



بينما شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع عدة بروتوكولات للتعاون بين جامعة جنوب الوادي وجامعات جنوب الصعيد والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف إقليم جنوب الصعيد.

وفي هذا الإطار وقعت جامعة جنوب الوادي تحالفات مُجتمعية (صناعية وزراعية)، شملت بروتوكول مع شركة مصر للأسمنت بقنا، وبروتوكول مع شركة النهضة للصناعات، وشركة السكر والصناعات التكاملية، والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء".

كما وقعت جامعة جنوب الوادي شراكات وتحالفات أكاديمية مع الجامعات المحيطة، شملت (جامعة سوهاج، جامعة أسوان، جامعة الأقصر، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة ميريت، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج، المعهد العالي للعلوم الصحية والتطبيقية بسوهاج، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود بالأقصر، المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر "إيجوث").

وحضر التوقيع د. يوسف أحمد الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة والجامعة وشركات المجتمع المدني وعدد من خبراء التعليم العالي، ونُخبة من الشخصيات العامة بمحافظة قنا.



كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات، واستبدالها بالنص التالي: "مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات".



عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسيوط.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، لاستضافة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات.

أشاد وزير التعليم العالي بإدراج 49 مؤسسة تعليمية و11 مؤسسة بحثية مصرية في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2023، وإدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات العلمية للعام الحالي، مثمنًا جهود الجامعات التي ساهمت في وجود تقدم ملحوظ للجامعات المصرية والمراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، موجها باستمرار دعم الجامعات للنشر الدولي، وتشجيع الباحثين المتميزين في هذا الشأن.



وصرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن المجلس ناقش في اجتماعه توصيات اللجنة الدائمة بشأن تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية الراغبين في استكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، مراعاة لمصالح الطلاب، وللحفاظ على مستقبلهم الجامعي في هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقش مقترحًا بتطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لدراسة تطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري للطلاب للالتحاق بالجامعات الحكومية، وسوف يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بتطبيق هذا النظام في مؤتمر صحفي سيُعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم.