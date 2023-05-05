تعرف على شروط وخطوات التقديم في جامعة الطفل .. تفاصيل

يبحث أولياء الامور بشكل دائم عن شروط أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا ، للقبول في جامعة الطفل ، حيث يسعون إلى إلحاق أولادهم في جامعة الطفل.



خطوة بخطوة شروط التسجيل بجامعة الطفل :

1- القبول بأولوية التقدم وأسبقية التسجيل.

2- التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 الى 10 سنوات .

3- القيام بالتسجيل فقط للطلاب لجميع الطلاب الجدد الذى لم يسبق لهم القيام بالتقدم لجامعة الطفل والدراسة بها .



4- الأطفال مسؤلية ذويهم و اولياء امورهم من و الى مقر الدراسة بالجامعة، و الاكاديمية والجامعة.



5- لا يحق لاى طالب طلب النقل من وإلى جامعة اخرى مهما كانت الظروف وفى حالة عدم حضورة بالجامعة المسجل بها و ذهابه لجامعة اخرى .

6- كل جامعة يتم اكتمال الأعداد بها تختفى تلقائياً من قائمة التسجيل .

7- التسجيل يكون الكترونى فقط ولا يوجد أى سبيل لتسجيل الطفل .

8- النظام الالكترونى يسمح بتسجيل الطفل مرة واحدة فقط .

9- برنامج جامعة الطفل موحد بكافة الجامعات بنسبة تتعدى 85% لذا يتقدم الطلاب للجامعة طبقا لمربعهم السكنى لعدم وجود أى أختلاف فى المنهج الأساسى بين الجامعات.



10- تعلن مواعيد الدراسة طبقاً للظروف الوقتية المتاحة، فى حالة تخلف اى طفل عن الحضور فهذا يسقطة حقة فى منحة جامعة الطفل .