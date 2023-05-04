السفن والصيد بالمتفجرات.. علوم البحار يوضح أسباب نفوق الحيتان

أكد الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، أن المعهد هدفه إنقاذ بعض الكائنات البحرية من الانقراض من بينها الدولفين، مشيرا إلى أن ظاهرة نفوق الحيتان أو الأسماك الضخمة واحدة من أهم الأمور التي نتناولها لأنها تتعلق بأسباب كثيرة تدفع الأسماك هذه إلى الشاطئ.

وأضاف "زكريا " لـ "صدى البلد أن واحدا من أهم أسباب نفوق الحيتان هو الصيد بالمتفجرات، كما أنه قد يكون قد اصطدام الحوت بسفينة كبيرة، بينما هناك أسباب تعود إلى الطبيعة مثل أن تكون نتيحة عملية هجوم بين الكائنات البحرية الأمر الذي يجعلهم يفقدون السيطرة مما يجعلهم قريبين من الشط.



وأشار إلى أنه قد تم تناول أثر التغير المناخية على الشعاب المرجانية في مصر، لأن الشعاب المرجانية والمناطق الموجوده بها وتعد من أهم المناطق السياحية كما أنها أخر منطقة مازالت تحافظ على بيئتها إلا أن ظهرت بعض التهديدات البيئية لها.



وأوضح إلى أن وتعد أزمة الشعاب المرجانية أمر هام نسعى إلى أن نعمل إعادة استزراع لها حتى لا يتأثر قطاع السياحة الذي يدخل على الأقل لمصر المليارات لذا نضع برامج لحماية الشعاب المرجانية في مصر.