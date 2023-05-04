عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السفن والصيد بالمتفجرات.. علوم البحار يوضح أسباب نفوق الحيتان

نفوق الحيتان
نفوق الحيتان

أكد الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمحيطات، أن المعهد هدفه إنقاذ بعض الكائنات البحرية من الانقراض من بينها الدولفين، مشيرا إلى أن ظاهرة نفوق الحيتان أو الأسماك  الضخمة واحدة من أهم الأمور التي نتناولها لأنها تتعلق بأسباب كثيرة تدفع الأسماك هذه إلى الشاطئ.

 

وأضاف "زكريا " لـ "صدى البلد أن واحدا من أهم أسباب نفوق الحيتان هو الصيد بالمتفجرات، كما أنه قد يكون قد اصطدام الحوت بسفينة كبيرة، بينما هناك أسباب تعود إلى الطبيعة مثل أن تكون نتيحة عملية هجوم بين الكائنات البحرية الأمر الذي يجعلهم يفقدون السيطرة مما يجعلهم قريبين من الشط.
 

txt

حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان وندوات تثقيفية.. أنشطة وفعاليات جامعة طيبة التكنولوجية

txt

تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي

txt

قبل الالتحاق بكليات القطاع الطبي| معلومات مهمة عن القرارات الجديدة من الأعلى للجامعات.. وهذا موعد التطبيق

txt

الجامعات توضح موعد إعلان جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

txt

أكلات تساعدك على التركيز .. القومي للبحوث يوجه نصائح للطلاب أثناء الامتحانات

txt

تدشين تحالف لوسط الصعيد وشراكات جديدة.. زيارة مثمرة لوزير التعليم العالي لأسيوط

txt

التعليم العالي تشارك في ورشة عمل لشبكة الهندسة والتكنولوجيا الإفريقية Afretec

txt

البحث العلمي تعلن عدد من المنح الجديدة للباحثين والمهتمين

txt

عميد ألسن عين شمس تفتتح الدورة التاسعة لمنتدى شباب الباحثين

txt

أكاديمية البحث العلمي تنظم يوم الملكية الفكرية والمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا

وأشار إلى أنه قد تم تناول أثر التغير المناخية على الشعاب المرجانية في مصر، لأن الشعاب المرجانية والمناطق الموجوده بها وتعد من أهم المناطق السياحية كما أنها أخر منطقة مازالت تحافظ على بيئتها إلا أن ظهرت بعض التهديدات البيئية لها.
 

وأوضح إلى أن وتعد أزمة الشعاب المرجانية أمر هام نسعى إلى أن نعمل إعادة استزراع لها حتى لا يتأثر قطاع السياحة الذي يدخل على الأقل لمصر المليارات لذا نضع برامج لحماية الشعاب المرجانية في مصر.

البحار والمحيطات البحث العلم البحث العلمي التقديم في وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

بيان عاجل من عمدة كييف بعد تعرض العاصمة الأوكرانية للقصف

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

اقتراب خطير.. تحرك عسكري عاجل من لندن بسبب الأسطول الروسي

موضوعات متعلقة

حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان وندوات تثقيفية.. أنشطة وفعاليات جامعة طيبة التكنولوجية

تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي

قبل الالتحاق بكليات القطاع الطبي| معلومات مهمة عن القرارات الجديدة من الأعلى للجامعات.. وهذا موعد التطبيق

الجامعات توضح موعد إعلان جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

أكلات تساعدك على التركيز .. القومي للبحوث يوجه نصائح للطلاب أثناء الامتحانات

تدشين تحالف لوسط الصعيد وشراكات جديدة.. زيارة مثمرة لوزير التعليم العالي لأسيوط

التعليم العالي تشارك في ورشة عمل لشبكة الهندسة والتكنولوجيا الإفريقية Afretec

البحث العلمي تعلن عدد من المنح الجديدة للباحثين والمهتمين

ترشيحاتنا

الظروف متناقضة.. تعليق مثير من بركات على لقاء الأهلي وبيراميدز في السوبر

تعرف على عقوبة جريمة تزوير العملات إذا ترتب عليها هبوط سندات الحكومة

ستعانون من العقوبة.. تحذير عاجل من رئيس الشيشان بعد محاولة اغتيال بوتين

الدواء فيه سم قاتل.. المصل واللقاح تحذر من حقنة هتلر للبرد

الصراع يشتعل.. الناتو يبحث فتح مكتب في اليابان.. والصين تتهمه بتقويض السلام

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السير الذاتية وقوائم الملوك.. وثائق هامة في تاريخ مصر القديمة

سر خطير وراء صناعة وردة الآيس كريم يثير السوشيال ميديا

7 أسرار لفهم المرأة.. عوالم خفية في شخصية حواء لا يعرفها الرجل

الشاحن انفجر في وشها| لعنة وداد تصيب جوري بكر.. حكاية حسد ومستشفى

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ