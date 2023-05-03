قبل الالتحاق بكليات القطاع الطبي| معلومات مهمة عن القرارات الجديدة من الأعلى للجامعات.. وهذا موعد التطبيق

مدة دراسة الطب 5 سنوات بدلا من 7.. قرار عاجل من الأعلى للجامعات

سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل لطلاب كليات الطب

تطبيق قرار سنة الامتياز لطلاب كلية الصيدلة بعد نهاية العام الدراسي القادم 2023/2024

شهدت الآونة الأخير العديد من القرارات المهمة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ، حلو عدد سنوات الدراسة و الامتياز بكليات الطب والصيدلة الأمر الذي تساءل الكثيرون عن تفاصيله ..

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه مشروع قرار مجلس الوزراء حول تعديل المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات يشمل مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة .

وأضاف المصدر أن النظام سيعقبه سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

وفيما يخص كليات الصيدلة فقد وافق المجلس الأعلى للجامعات على مقترح اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، والذي سيتم تنفيذه لأول مرة، بعد نهاية العام الدراسي القادم 2023/2024.

ومن جانبه رحب الطلاب بالقرارات الجديدة حيث قال الطالب محمود احمد ، إن القرار مهم وضروري فلابد من أن يحصل الطلاب على فترة من التدريب على سوق العمل ليكونوا مؤهلين له.

وأشار الطالب محمد عمر إن زيادة سنوات التدريب لطلاب كلية الطب سيكون قرار سليم ، لأنه كلما زادت فرص التدريب تحت الاشرف من الجامعات كلما قلت الاخطاء واصبح الطالب مؤهل بشكل كامل للعمل .

وقال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس ناقش مقترح تطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.

وأضاف المصدر أنه وافق المجلس على تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لدراسة تطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري للطلاب للالتحاق بالجامعات الحكومية، وسوف يقوم الوزير بإعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بتطبيق هذا النظام في مؤتمر صحفي سيُعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم.

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة أسيوط.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، لاستضافة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات.

بينما كان قد وافق المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها «أجنبية، عربية» والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات الإعلام والتمريض والمعهد الفنى للتمريض والمعاهد الفنية الصحية والجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعى.

تنسيق الجامعات 2023 كليات تجري اختبارات القدرات

بينما أكد المجلس استمرار اختبارات القدرات لكليات «التربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، والتربية النوعية (فنية - موسيقية - المسرح التربوى)، والفنون التطبيقية، والفنون الجميلة (فنون – عمارة)، والتربية (فنية – موسيقية)».

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي من بين قواعد تنسيق القبول في الجامعات، هو في إطار حرص إلتزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.

وأضاف عطا أن القرار الصادر سيحافظ على حقوق الطلاب، كما سيمنحهم الأحقية الكاملة فى الالتحاق بالكليات التي يريديونها، وذلك وفقا لقواعد التوزيع الجغرافى .

وتابع: " لا يوجد أي تغيير اخر في قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2023 ، وذلك باستثناء إلغاء قواعد التوزيع الاقليمى لكليات التمريض ومعاهد التمريض وكليات التربية ، مؤكدا أن القرار بإلغاء قواعد التوزيع الاقليمى يحقق العدالة والمساواة بين كل الطلاب من خريجى الثانوية العامة من أجل الالتحاق بالكليات والجامعات.