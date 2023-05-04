عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال شهري مارس وأبريل

حملة للتبرع بالدم لمرضى السرطان وندوات تثقيفية.. أنشطة وفعاليات جامعة طيبة التكنولوجية

جامعة طيبة التكنولوجية
جامعة طيبة التكنولوجية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام القيادة السياسية بدعم خطوات الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تقدّم مسارًا تعليميًا سيعمل على تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، للمُشاركة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، خاصة بعد الدعم غير المسبوق الذي قدّمته القيادة السياسية لإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، حيث تم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

txt

تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي

txt

الجامعات توضح موعد إعلان جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

وفي هذا الإطار، قدّم الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، تقريرًا حول حصاد أداء الجامعة خلال شهري مارس وأبريل 2023.

ونظّمت جامعة طيبة التكنولوجية فعاليات المؤتمر الأول لشباب التكنولوجيين؛ بهدف التواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وكذلك الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات فى مجال التقدم التكنولوجي، كما شاركت الجامعة بوفد في المُلتقى الدولي (EDU GATE 2023)، بمشاركة العديد من الجامعات المصرية والدولية، فضلًا عن المشاركة في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور لفيف عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة، كما شاركت الجامعة في فعاليات الجولة الثانية من برنامج U. S. University Tour of Egypt بحضور وفد من كبار مسئولي الجامعات الأمريكية، والتي شهدت بحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأمريكي.

ونظّمت الجامعة العديد من الزيارات العلمية للطلاب وجاء أبرزها تنظيم زيارة لأحد الفنادق للتعرف على الجانب العملي به، وزيارة ميدانية لطلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي لمجمع صناعات البغدادي، ضمن أنشطة مقرر التدريب الميداني، وزيارة ميدانية لملاعب الجولف بالأقصر، وزيارة لإحدى الشركات السياحية الكُبرى بالأقصر، وزيارة علمية لمعبد الأقصر، وذلك بهدف دمج المحتوى النظري بالمحتوى التطبيقي والعملي.

وأطلقت الجامعة حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان، بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان للمرة الثانية، وشاركت في فعاليات الندوة التثقيفية التوعوية "أسلوب مواجهة الشائعات وتوقعها" بجامعة الأقصر، وندوة للتعريف بالجامعة ودور التكنولوجيا في التعليم الفندقي، وندوة تثقيفية للطلاب والعاملين بالجامعة، حول التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ودور كل هيئة بالمنظومة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات برنامج تدريبي حول سلامة الغذاء لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والذي جاءت في إطار مشروع "النمو الأخضر الشامل".

كما زار وفد من طلاب وطالبات الجامعة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، بهدف تقديم الدعم النفسي والاحتفال مع الأطفال مرضى السرطان، كما شارك الطلاب في المعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال بجامعة الأقصر، والذي جرى تنظيمه، تحت شعار "توليد الأفكار الريادية والتفكير التصميمي"، بالإضافة إلى تنظيم اتحاد طلاب الجامعة إفطار جماعي وزيارات ترفيهية لدار الشابات المسلمات بالأقصر، للاحتفال مع الأطفال بيوم اليتيم.

وعقد مجلس الجامعة اجتماعه الدوري، وتضمن الموافقة على إنشاء وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق المدن الجامعية، وكذا مركز الخدمة العامة لاستشارات تكنولوجيا الصناعة والطاقة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، ومُناقشة تفعيل تدريس برنامج تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات للعام الجامعي المقبل 2023-2024.

وبدأت الجامعة طيبة التكنولوجية في الظهور بمحركات البحث الدولية، بعد نشر دار معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، بحثًا للدكتور عادل زين الدين رئيس الجامعة، تناول دراسة المخاطر الناتجة عن الصواعق الناجمة من أبراج الضغط العالي وتأمين طبقات التربة ومدى تأثيرها على جسم الإنسان، حيث جرى نشر البحث بمجلة ذات معامل تأثير 3.476 وشارك بالبحث أساتذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان وكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها وجامعة التو بفنلندا.

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى القيادة السياسية العملية التعليمية والبحثية الجامعات التكنولوجية سوق العمل تطوير التعليم الفني التعليم الفني والتكنولوجي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

قبل الالتحاق بكليات القطاع الطبي| معلومات مهمة عن القرارات الجديدة من الأعلى للجامعات.. وهذا موعد التطبيق

أكلات تساعدك على التركيز .. القومي للبحوث يوجه نصائح للطلاب أثناء الامتحانات

تدشين تحالف لوسط الصعيد وشراكات جديدة.. زيارة مثمرة لوزير التعليم العالي لأسيوط

التعليم العالي تشارك في ورشة عمل لشبكة الهندسة والتكنولوجيا الإفريقية Afretec

ترشيحاتنا

بعد زيادة سعر السولار.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا

اندلاع حريق في قطار الركاب المتجه من مطروح للإسكندرية

ماذا يفعل الركاب لو السواق زوّد الأجرة بالمخالفة للتسعيرة؟.. التنمية المحلية تجيب

زيادة 10%.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بالجيزة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال ببلدة حوارة في نابلس

كلام كتير.. شوبير يكشف حقيقة توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

موقف صادم.. سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز| صورة

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

فيديو

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ