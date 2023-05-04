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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على آخر المنح المقدمة للدراسة خارج مصر.. شروط وكيفية التقديم

صدى البلد

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة جمهورية مصـر العربية فى موسكو  بأن معهد موسكو الحكومى للعلاقات الدولية أعلن عن منح دراسية لمرحلتى البكالوريوس والماجستير، حيث سيخصص المعهد مقعدين دراسيين لمرحلة البكالوريوس ( التدريس باللغة الروسية) وذلك على حساب الميزانية الفيدرالية الروسية، علمًا بأن عدد المتقدمين للمشاركة فى عملية الحصول على احد المقعدين غير محدود حيث سيتم اختيار المتقدمين الذين حصلوا على أعلى الدرجات فى امتحانات القبول.

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وأوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم وجميع البرامج الخاصة بالجامعة يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى.

 

وأشارت إلى أنه فى حالة التقدم لبرنامج الماجستير بعد استيفاء استمار التقديم يرفق بها كافة المستندات المطلوبه ثم يتم التوجه للاداره المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة إذا كان المتقدم يعمل بإحدى الجهات الحكومية يجب تقديم موافقة جهته على الترشيح للمنحة.

آخر موعد للتقدم : 7/5 /2023 .

علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

 

بينما أفادت قنصليتنا العامة فى هونج كونج بأن كلية الأعمال بجامعة Baptist  أعلنت عن منح دراسية لدرجة الماجستير لمدة عام تشمل الإعفاء من مصاريف الدراسة وتوفير بدل إعاشة يصل إلى حوالى 12820 دولار أمريكى، كما أنه لا يوجد عدد محدد للمستفيدين من تلك المنح وذلك فى عدد من المجالات المختلفة كالآتى:

Master of AccountancyMaster of Human Resources ManagementMSc in Applied Accounting & FinanceMSc in Applied EconomicsMSc in Business ManagementMSc in Corporate Governance and ComplianceMSc in Data Analytics and Business EconomicsMSc in Entrepreneurship and Global MarketingMSc in Finance (FinTech and Financial Analytics)MSc in Marketing for the Creative Economy

وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى.

 

علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث أكاديمية البحث العلمي أعلي الدرجات أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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