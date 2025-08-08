قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أسرار الاختيار.. لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لأكبر حدث في مصر?

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تقرير صدى البلد

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد الأول من نوفمبر موعدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، أكبر صرح ثقافي وحضاري في العالم، الكثير من التساؤلات حول سر هذا التوقيت. 

ففي الوقت الذي ينتظر فيه العالم هذا الحدث التاريخي بفارغ الصبر، تبرز أهمية هذا التاريخ المختار بعناية، والذي لا يتقاطع مع أي فعاليات دولية كبرى، مما يضمن حضورًا رفيع المستوى من قادة العالم وخبراء الآثار.

سبق اختيار موعد الحفل مشاورات جرت على مستوى مختلف الجهات المعنية لاختيار أنسب موعد للحفل بما لا يتعارض مع أي التزامات دولية أخرى لدى قادة وملوك ورؤساء الدول، خاصة من الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي قد تتعارض مع موعد الحفل.

كما يعكس التوقيت رؤية مصر الواضحة في تقديم هذا الحدث العالمي بصورة تليق بعظمة الحضارة المصرية، وتؤكد مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية.

اعتدال حالة الطقس 

أيضا تتزامن بداية نوفمبر مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي في مصر، الذي يشهد إقبال السياح من مختلف الجنسيات، خاصة مع اعتدال حالة الطقس وتنوع البرامج السياحية لتشمل زيارة المواقع الأثرية في الصعيد والاستمتاع بالمزارات الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما يحمل هذا التوقيت رمزية تاريخية خاصة؛ لأنه يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون في 4 نوفمبر عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، وهو الاكتشاف الذي أبهر العالم وساعد في الترويج لروائع الحضارة المصرية القديمة، خاصة كنوز الملك الذهبي التي ستعرض كاملة في قاعات المتحف الكبير.

يمنح التوافق بين الموسم السياحي والذكرى التاريخية الافتتاح زخمًا عالميًا، ويحول المناسبة إلى حدث ثقافي وسياحي استثنائي يجذب اهتمام وسائل الإعلام الدولية.

ومن المتوقع أن يشهد الافتتاح حضورا رفيع المستوى من قادة دول وشخصيات بارزة في مجالات الثقافة والفنون والآثار، إلى جانب مشاركة جماهيرية واسعة، في احتفال يجمع بين الحداثة والعراقة ويقدم مصر بصورة حضارية تليق بتاريخها العريق.

ووافق السيسي على افتتاح المتحف في الأول من نوفمبر المقبل، حيث وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بالإعداد لهذا الحدث الكبير، مؤكدا ضرورة استكمال كافة الترتيبات التي تجرى حاليا على قدم وساق، لضمان الجاهزية التامة للمتحف والمنطقة المحيطة به، بما يليق بهذا الصرح الحضاري العالمي.

 مدبولى يوجه الوزارات باستكمال الترتيبات وظهور الحدث بالصورة المشرفة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة برئاسته في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الأربعاء 6 أغسطس، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكون في 1 نوفمبر المقبل.

ووجه مدبولي الوزارات والجهات ذات الصلة بالإعداد لهذا الحدث، باستكمال الترتيبات التي تُجرى على قدم وساق، لضمان الجاهزية التامة للمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، على النحو الذي يُسهم في ظهور حدث افتتاح المتحف بالصورة المشرفة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يتم الإعداد له ليكون حدثاً استثنائياً يُضافُ إلى مسيرة حافلة من الأحداث الوطنية المميزة التي ارتبطت بتاريخ مصر الحديث، خاصة وأنه من المقرر أن يشهد حضوراً رسمياً مُميزاً من العديد من بلدان العالم، كما يتضمن تنظيم عددٍ من الفعاليات المُصاحبة، ويُمثل المتحف المصري الكبير صرحاً حضارياً وثقافياً وسياحيا عالمياً يُبرز عظمة إرث الحضارة المصرية.

السيسي الحدث التاريخي التاريخ المختار الآثار قادة العالم مصر المتحف المصري الكبير

