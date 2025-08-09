إثارة للجدل متعمدة .. أول رد من أحمد عبد العزيز على واقعة شاب الأوبرا |خاص

رد الفنان أحمد عبد العزيز على الفيديو المتداول له خلال الساعات الماضية والذى يوحي برفضه لمصافحة شاب فى احدي المناسبات داخل مبني دار الأوبرا المصرية.

وقال أحمد عبد العزيز فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” أنه لا يقصد تجاهل الشاب مطلقا وانه فقط كان يسير اتجاه باب الدخول .

وأضاف أحمد عبد العزيز ، أن الفيديو هو مجرد إثارة للجدل متعمدة ضده لأن ابعد بكثير ان يحدث منه هذا الأمر .

وأكد أحمد عبد العزيز انه شخص بسيط ويحب الأحتكاك بجمهوره دائما ويجالس أصدقائه فى المقاهي العامة ولا يتذمر من حب جمهوره.

وعن علاقته بالسوشيال ميديا ، قال احمد عبد العزيز انه بعيد كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي ولا يحب ان يتابعها لأن اضرارها اكثر من منافعها.

أحدث افلام أحمد عبد العزيز

وشارك الفنان أحمد عبد العزيز فى ماراثوان رمضان الماضي بمسلسل "فهد البطل" وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.



تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم