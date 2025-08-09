قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مدرب الزمالك: الجزيري سيصبح أكثر فاعلية مع جاهزية بدنية أكبر

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

قال البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فترة الإعداد شهدت تحضيرات عامة شملت مختلف الأفكار الخططية، دون التفرغ للعمل الفردي مع اللاعبين، موضحًا أنه سيبدأ خلال الفترة المقبلة بالتركيز على التدريبات الفردية مع سيف الدين الجزيري وبقية المهاجمين لزيادة الفاعلية الهجومية.

وأضاف فيريرا أن الجزيري شارك في وقت شهد العديد من التحولات خلال المباراة، مشيرًا إلى أنه في حال وصوله لجاهزية بدنية أكبر سيتمكن من إنهاء الفرص بشكل أفضل، كما أكد أن عدي الدباغ سيظهر مع الفريق في المرحلة المقبلة.

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق نجح في خلق العديد من المواقف الهجومية أمام سيراميكا كليوباترا، وكان يتمنى أن يسيطر على الكرة لفترات أطول، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أداءً بعقلية ممتازة وبذلوا مجهودات كبيرة لتحقيق الفوز.

وحقق الزمالك انتصارًا مستحقًا على سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

الزمالك الجزيري يانيك فيريرا الزمالك وسيراميكا

