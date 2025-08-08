قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن يدين خطة الكابينت باحتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة عليه
فتح: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف ضد مخطط نتنياهو لاحتلال غزة
السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لطرق حجز تذاكر القطارات
مفتي الجمهورية: نطور تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الفتاوى الشاذة
شهادة معتمدة.. النقل تُطلق فرصة مجانية لتأهيل السائقين | تفاصيل
الدنمارك: قرار إسرائيل بتكثيف عملياتها العسكرية بغزة خاطئ ويجب التراجع عنه فورا
5 آلاف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مكتبة بالقليوبية
أبومازن يشكر مصر على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ويحذر من تهجير سكان غزة
الزمالك يعين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة الكرة
3 غيابات مؤثرة بقائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أيمن يونس يشيد باستعدادات الزمالك ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام سيراميكا
خطيب الأزهر: مواجهة الشائعات بسلاح الصدق والتثبت من الأخبار.. فيديو
الصيدلة72% والهندسة68%..انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

إسراء صبري

أكد الدكتور جودة غانم، المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية قد شهد انخفاضًا ملحوظًا هذا العام، تماشيًا مع الانخفاض العام في نتائج الثانوية العامة.

وأوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أن كليات الطب بجميع فروعها شهدت تراجعًا في الحد الأدنى للقبول مقارنة بالعام الماضي، حيث جاء الحد الأدنى كالتالي: «الطب البشري: 81%، وطب الأسنان: 79%، والعلاج الطبيعي: 77%، والصيدلة: 72%، والطب البيطري: 67%». 

كما شهدت التخصصات الهندسية والتقنية والطبية المساعدة انخفاضًا مشابهًا، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول: «الهندسة: 68%، والحاسبات والمعلومات: 61%، والتمريض: 56%»

 وأشار «غانم» إلى أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية مثل الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين، سيناء بفرعيها (العريش والقنطرة)، وشرق بورسعيد جاء أقل بنسبة 5% عن المعدلات المذكورة سابقًا، في إشارة واضحة إلى انخفاض مستويات القبول بها أيضًا.

ولفت «غانم» إلى أن سبب هذا التراجع في الحدود الدنيا إلى انخفاض عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة هذا العام، خاصة في الشريحة ما بين 50% إلى أقل من 80%، مؤكدًا أن هذه الشريحة كانت الأقل تكراريًا، مما ساهم في خفض معدلات القبول.

وزارة التعليم العالي الجامعات الثانوية العامة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

