الصيدلة72% والهندسة68%..انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

أكد الدكتور جودة غانم، المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية قد شهد انخفاضًا ملحوظًا هذا العام، تماشيًا مع الانخفاض العام في نتائج الثانوية العامة.

وأوضح غانم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أن كليات الطب بجميع فروعها شهدت تراجعًا في الحد الأدنى للقبول مقارنة بالعام الماضي، حيث جاء الحد الأدنى كالتالي: «الطب البشري: 81%، وطب الأسنان: 79%، والعلاج الطبيعي: 77%، والصيدلة: 72%، والطب البيطري: 67%».

كما شهدت التخصصات الهندسية والتقنية والطبية المساعدة انخفاضًا مشابهًا، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول: «الهندسة: 68%، والحاسبات والمعلومات: 61%، والتمريض: 56%»

وأشار «غانم» إلى أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية مثل الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين، سيناء بفرعيها (العريش والقنطرة)، وشرق بورسعيد جاء أقل بنسبة 5% عن المعدلات المذكورة سابقًا، في إشارة واضحة إلى انخفاض مستويات القبول بها أيضًا.

ولفت «غانم» إلى أن سبب هذا التراجع في الحدود الدنيا إلى انخفاض عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة هذا العام، خاصة في الشريحة ما بين 50% إلى أقل من 80%، مؤكدًا أن هذه الشريحة كانت الأقل تكراريًا، مما ساهم في خفض معدلات القبول.