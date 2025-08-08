إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية بنسبة نجاح جيدة وفرحة عارمة

قالت آية السيد مراسلة «القاهرة الإخبارية» من الأردن، أن وزارة التربية والتعليم الأردنية أعلنت أمس نتائج الثانوية العامة للطلبة الذين قدموا امتحانات نموذج 2007، وهو آخر نموذج يعتمد على نظام التوجيه في عام واحد، قبل الانتقال لنظام جديد يعتمد على الامتحانات على مدار عامين.

وأشارت السيد، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، أن النتائج التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي رسمي أظهرت أن نسبة النجاح في المسار الأكاديمي وصلت إلى 62.4%، بينما بلغت نسبة النجاح في المسار المهني 65%، وهي معدلات وصفتها وزارة التربية والتعليم بأنها جيدة جدًا، خاصة مع تفوق أوائل المملكة في فروع العلمي والأدبي والفندقي والصناعي، حيث تجاوزت معدلاتهم 99%.

وأكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن الأردن شهدت احتفالات كبيرة بين الأهالي والطلاب بهذه النتائج، إلا أن الأمن العام أصدر تنبيهات لمنع إطلاق العيارات النارية خلال الفرح، رغم ذلك تم رصد حوالي 167 مخالفة تتعلق بإطلاق النار، حسب البيان الرسمي للأمن العام.

ولفتت إلى أنه على الرغم من بعض المخالفات الأمنية، ما تزال فرحة النجاح تسود أجواء الأردن، مع أمل الطلاب وأسرهم في مستقبل مشرق مع النظام التعليمي الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ هذا العام.