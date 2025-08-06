هل الحسد وراء الحادث؟.. أمين الإفتاء يعلق على إصابة الأولى على الثانوية العامة

علق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على خبر إصابة الطالبة سمية الكتامي، الأولى على الثانوية العامة، ووالدها في حادث سير، حيث أرجع كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سبب الحادث إلى الحسد والعين.

ووجه أمين الفتوى في دار الإفتاء، رسالة إلى الطالبة ووالدها المصابين في الحادث، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: "نتمنَّى الشفاء العاجل للطالبة "سُمية" الأُوْلَى على الجمهورية علمي رياضة، ووالدها أيضًا جراء حادث السَّير الذي وقع لهما أمس".

هل الطالبة الأولى على الثانوية العامة محسودة؟

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تعليقه على الحادث، إن ربط هذا الحادث بالحَسَد أو العين يتطلب مزيد تروٍّ وتَعقُّل، فالموازنة بين إظهار النعمة وشُكْر الله عليها وبين إخفائها خوفًا من الحسد تتطلب حكمة وفِطْنة.

واختتم أمين الفتوى رسالته، ناصحًا بالتحصن بالرقية والدعاء، قائلًا: فليس كل إظهار للنعمة مذمومًا، وليس كل إخفاء محمودًا، والمسلم مدعو في كل حالٍ لأن يكون بصيرًا بظروفه ومحيطه، والتَّحصُّن بالرقية والدعاء خير علاجٍ لصَرْف سوء العَيْن والحَسَد عن الإنسان.

كانت الطالبة سمية الكتامي، صاحبة المركز الأول في نتائج الثانوية العامة لهذا العام، قد تعرضت لحادث سير، رفقة والدها.

هل العين تسبق القدر؟

وكان الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قال إن العين حسد، والحسد يكون من القدر، والقدر هو ما كتبه الله تعالى على ابن آدم.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، بأن كل ذلك يكون بقضاء الله وقدره، وهذا ليس معناه بأن الحسد محبوب ومحمود.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الحسد حرام ولا يجوز شرعاً ولكنه يكون بقضاء الله، أي لو أذن الله في ذلك سيفعل هذا الأمر، منوها بأنه يجب على المسلم بأن يلجأ إلى الله بالذكر والتحصين.