قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهادة وفاة للسيادة|أسامة كمال: سوريا لم تعد سوريا.. و«أفيخاي» الوجه القبيح لدعاية الاحتلال.. فيديو
أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن
عرض سعودي لضم «زيزو» من الأهلي .. تفاصيل
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6-8-2025
كاميرات مراقبة وشهود عيان.. النيابة تحقق في واقعة نحــــر صغير داخل سوبر ماركت بالمهندسين
إسرائيل تستعد لعملية ضد الحوثيين في اليمن | تفاصيل
كندا تشيد باجتماع «مثمر» مع المكسيك في ظل اقتراب تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية
حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب
«ريستارت» حرّك المياه الراكدة وجسّد الواقع.. تامر حسني يوجّه رسالة لمخرجة أحدث أفلامه
ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟.. الإفتاء توضح
مصر رقم واحد | تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم
بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز ترديد الأذكار وأنا على جنابة.. الإفتاء تجيب

فضل الأذكار
فضل الأذكار
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك يستفسر عن حكم ذكر الله في حال كان الإنسان على جنابة. 

وأجابت لجنة الفتوى بأن الشرع لا يمنع المسلم من ذكر الله تعالى حتى لو كان جنبًا، مؤكدة أن النصوص الشرعية التي أمرت بالذكر جاءت مطلقة دون تقييد بحالة الطهارة.

وأوضحت اللجنة أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من ذكر الله في جميع أحواله، سواء في الحركات أو السكنات، واستشهدت بما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرُ الله عزَّ وجلَّ على كلِّ أحيَانه" – رواه مسلم.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستغفار والتسبيح والذكر مباح للجنب، مستدلًا بسنة النبي الذي لم يكن يترك ذكر الله في أي حال من الأحوال، مؤكدًا أن الذكر يمنح المؤمن طمأنينة وراحة نفسية دائمة، ويصعب على من تعوّد عليه أن يهجره.

حكم النوم على جنابة 

أما فيما يخص النوم على جنابة، فقد تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالًا حول هذا الموضوع، وأوضح في رده أنه وإن كان من السنة المبادرة بالاغتسال بعد الجماع، إلا أن النوم أو الأكل أو الشرب في حال الجنابة مباح، مع استحباب غسل الفرج والوضوء قبل القيام بتلك الأمور، اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن نفس المسألة، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء، إنه لا إثم على من نام وهو جنب، إلا أن السنة النبوية تشير إلى فضل الوضوء قبل النوم، لما فيه من طهارة بدنية وروحية، وإن لم يكن أمرًا واجبًا.

الذكر دار الإفتاء الجنابة الطهارة الوضوء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

تركي ال شيخ

مصر رقم واحد | تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم

ترشيحاتنا

دعاء الرسول قبل النوم لجلب الرزق

دعاء الرسول قبل النوم .. 12 كلمة لا ترد

متى ينتهي وقت العشاء

متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟.. احذر تأخيرها بعد هذه الساعة

الإفتاء

هل الوديعة في البنك عليها زكاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

بعد مقتلهــ.ــا في منزلها .. من هي الفنانة السورية ديالا الوادي؟

ديالا الوادي
ديالا الوادي
ديالا الوادي

مضع العلكة سلاح سري لخسارة الوزن وصحة الأسنان.. ولكن احذر هذه الأضرار

فوائد مضع علكة الزيليتول
فوائد مضع علكة الزيليتول
فوائد مضع علكة الزيليتول

دراسة تحذر: استخدام الهاتف الذكي في سن مبكرة يُدمّر الصحة النفسية للأطفال

مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة
مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة
مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة

دراسة صادمة.. المشروبات الغازية الدايت ترفع السكر في الدم

مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت
مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت
مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت

فيديو

مصطفي كامل وراغب علامة

بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد