إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

الغربية تمد باب التقديم الإلكتروني للثانوي العام والفني والخدمات | بيان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في ضوء التنسيق المستمر بين محافظة الغربية ومديرية التربية والتعليم، تم الإعلان عن مد فترة التقديم الإلكتروني للمرحلة الثانية للالتحاق بالصف الأول الثانوي (عام – فني – خدمات) للعام الدراسي 2025 / 2026، على أن يستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2025، عبر منصة التنسيق الإلكترونية الرسمية.

جهود محافظ الغربية 

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب أولياء الأمور، وإتاحة فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل موضحًا أن المرحلة الثانية تشمل التقديم للثانوي العام للطلاب الحاصلين على مجموع لا يقل عن 225 درجة، وكذلك فصول الخدمات، والتعليم الفني.

وأشار “الجندي” إلى أن المنصة متاحة من اليوم الخميس 7 أغسطس، ولمدة عشرة أيام، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى عدم التأخر في تسجيل الرغبات قبل غلق المنصة يوم 17 أغسطس، مؤكدًا أن المحافظة تتابع يوميًا معدلات الإقبال والتسجيل بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لضمان انتظام الإجراءات.

وأكد أن التقديم يتم فقط من خلال الرابط الرسمي التالي:
🔗 https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف الحيوي، وتتابعه بشكل مباشر حرصًا على مصلحة الطلاب، مطالبًا أولياء الأمور بسرعة إنهاء إجراءات التقديم قبل انتهاء المهلة المعلنة.

اخبار محافظة الغربية التقديم الاليكتروني سرعة التسجيل غلق المنصة

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

