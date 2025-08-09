صوت مصر: رفض القاهرة احتلال غزة يعبر عن ضمير الأمة ويفضح المشروع الصهيوني

أعلن حزب "صوت مصر" تضامنه الكامل مع البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي عبر بكل وضوح عن رفض مصر القاطع للقرار العدواني الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي بخصوص احتلال قطاع غزة بالكامل.

وقال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، إن هذا القرار الصهيوني لا يمثل فقط جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، بل يمثل تحديًا فجًا لكل قيم العدالة والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح سليمان في بيانه، أن بيان مصر لم يأتِ مجرد إدانة دبلوماسية، بل عكس موقفًا مبدئيًا وأخلاقيًا لا يتغير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية، في ظل استمرار الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء في غزة.ط، فسياسة القتل الممنهج والتجويع والإبادة التي تمارسها سلطات الاحتلال لا يمكن أن تمر دون رد حازم من كل القوى الحية في العالم.

وأشاد رئيس حزب صوت مصر بالموقف الوطني العروبي من الدولة المصرية، مؤكدا أن وحدة الصف العربي والتنسيق السياسي والدبلوماسي والإعلامي هو السبيل لمواجهة هذا التغول الاحتلالي. وندعو إلى دعم الجهود المصرية في كافة المنابر الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي، ودعم مسار حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق الأمن والسلام.

وتابع: "نقف مع مصر ومع فلسطين حتى يتحقق النصر، وتُقام الدولة الفلسطينية الحرة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف".