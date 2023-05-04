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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يوجه نصيحة للطلاب: اشرب شاي أخضر ومياه باردة في أوقات المذاكرة  

المذاكرة
المذاكرة

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، تناول المياه خلال فترة الامتحانات يؤدي إلى تركيز الطالب في الدراسة كما يساعد على التيقظ، ويشكل خاص المياه الباردة، مشيرا إلى أنه عندما يتناولها الإنسان المياه يشعر باليقظة والانتعاش، لذا لا بد من أن يتم تناول المياه مما يؤثر على الاستذكار بالإيجاب.
 

وأشار حسونة لصدي البلد إلى أن الشاي الأخضر واحد من المشروبات المنبهة ويختلف عن الشاي الأسود في نسبة الكافيين، حيث إن نسبة الكافيين في الشاي الأسود تصل إلى 47 ميلليجرام كافيين لكل كوب.
 

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وتابع : " الشاي الأخضر تكون النسبة فيه معتدلة تصل إلى 28 ميلليجرام كافيين، وبالتالي لا يسبب الأضرار التي تحدث من الكافيين، كما يحتوي على مضادات الأكسدة وهي مهمة جدا في وقاية الجسم من الإصابة بالالتهابات".

أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث البحث العلمي التقديم في وظائف التعليم العالي

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