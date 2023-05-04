الوقوف على أسباب نفوق الحيتان وإنقاذ الكائنات من الانقراض ومواجهة أزمة الشعاب المرجانية.. جهود مركز علوم البحار والمحيطات

علوم البحار:

المعهد هدفه إنقاذ بعض الكائنات البحرية من الانقراض

نفوق الحيتان قد يكون سببه الصيد بالمتفجرات



يعمل معهد علوم البحار والمحيطات على تقديم سبل الدعم لقضاء المناخ في مصر بالإضافة إلى المشاركة العالمية في كل ما يخص القضايا البيئية.

وفيما يخص دور المعهد في قضايا المناخ فقد قال الدكتور عمرو زكريا، رئيس معهد علوم البحار والمحيطات إن المعهد قام بالمشاركة بشكل فعال وقوي في مؤتمر المناخ، حيث تم اختياره للمشاركة لما اه من مكانة على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا وعلى المستوى العالمي ايضا، كما أن المعهد حصل على فرصة مميزة خلال المؤتمر لأنه كان يمثل مصر وافريقيا بمؤتمر المناخ .

وأوضح زكريا ل"صدى البلد" أن معهد علوم البحار والمحيطات يسعى للتميز و ندير إمكاناتنا طبقا للأهداف التي نريدها وبناء على ذلك اختارونا لتمثيل الشرق الأوسط وافريقيا ، مشيرا إلى أن المعهد أدار 10 فعاليات في جميع التخصصات خلالها كنا ندير استراتيجية علوم البحار في افريقيا بالإضافة إلى فعاليات خاصة بالشرق الأوسط وأثر التغيرات المناخية عليه".



نفوق الحيتان والاسماك الضخمة

أكد الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد علوم البحار والمحيطات ، أن المعهد هدفه إنقاذ بعض الكائنات البحرية من الانقراض من بينها الدولفين ، مشيرا إلى أن ظاهرة نفوق الحيتان أو الأسماك الضخمة واحدة من أهم الأمور التي نتناولها لأنها تتعلق بأسباب كثيرة تدفع الأسماك هذه إلى الشاطئ.



وأضاف "زكريا " لـ "صدى البلد أنه واحدا من اهم أسباب نفوق الحيتان هو الصيد بالمتفجرات ، كما أنه قد يكون قد اصطدام الحوت بسفينة كبيرة، بينما هناك اسباب تعود إلى الطبيعة مثل أن تكون نتيحة عملية هجوم بين الكائنات البحرية الأمر الذي يجعلهم يفقدوا السيطرة مما يجعلهم قريبين من الشط.



وأشار إلى انه قد تم تناول التغير المناخية على الشعاب المرجانية في مصر، لأن الشعاب المرجانية والمناطق الموجوده بهاوتعد من أهم المناطق السياحية كما أنها أخر منطقة مازالت تحافظ على بيئتها إلا أن ظهرت بعض التهديدات البيئية لها.



أزمة الشعاب المرجانية

واوضح إلى أن وتعد أزمة الشعاب المرجانية أمر هام نسعى إلى أن نعمل إعادة استزراع لها حتى لا يتأثر قطاع السياحة الذي يدخل على الاقل لمصر المليارات لذا نضع برامج لحماية الشعاب المرجانية في مصر .



وأكد أن ارتفاع منسوب البحار كان من أهم المشكلات التي تناولناها خلال مؤتمر المناخ لأن زيادة المنسوب قد تؤثر ذلك على الاراضي الزراعية في مصر بالإضافة إلى شرح خطورة زيادة الحموضة التي تؤثر على الشعاب المرجانية، بالإضافة لكيفية الحد من ارتفاع منسوب البحار التي تهدد المدن الساحلية



واوضح أن ارتفاع منسوب المياه يظهر بشكل كبير في الأماكن المنخفضة وهي أول المناطق المتأثرة ونحن نعمل على ايجاد حلول له حتى لا تتأثر الشواطئ أو تختفي لذا تسعى الكثير من القرى المطلة على البحر على ردم الشواطئ بالرمال حتى لا يؤثر ارتفاع منسوب المياه على الشواطئ ففي حالة تركها ستظهر صخور على الارض.

واستكمل : “ على سبيل المثال ايضا قلعة قيتباي في الاسكندرية والتي هي من الاماكن المتأثرة بأرتفاع منسوب المياه فقد سعت الدولة إلى أن تحميها بسبب ارتفاع منسوب المياه من خلال وضع حواجز امواج داخل البحر لكن الأمر مكلف بشكل كبير”.

وتابع : ،" لابد من أن نعرف أن لكل منطقة تصميم خاص بها فيوجد بعض الأماكن تعاني من ترسب للرمال لانها مصب للتيارات .. لذا تزداد التخوفات في البحر المتوسط أكثر من الأحمر لان منسوب الأرض منخض اكثر".



وظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري.

بينما قد قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن النشر العلمي الدولي المُتزايد لمعهد علوم البحار، والمشروعات البحثية الكبيرة التي قام بها المعهد لصالح مؤسسات الدولة، تؤكد على سياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري.



وأضاف أن ذلك يؤكد أيضا على دورها في تلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، مؤكدًا أنها تعمل في تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.



تدريب طلاب الجامعات

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد النسخة الثالثة من برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لعام 2022، وذلك بمقر المعهد بالإسكندرية.

هذا التدريب يأتي في إطار تفعيل دور المعهد في نشر الوعي العلمي، ومد أواصر التعاون بين المعهد ومؤسسات الدولة، حيث استقبل المعهد 13 طالبا من كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للتدريب لمدة أسبوعين.



استقبل معهد علوم البحار فرع خليجى السويس والعقبة طلاب الفرقة الثالثة لكلية الثروة السمكية – جامعة السويس وذلك استكمالا للمنظومة التدريبية داخل المعهد وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع المعهد لخليجى السويس والعقبة.

رافق طلبة الكلية الدكتور محمد الصاوى استاذ مساعد معمل الكيماء. والدكتور احمد فؤاد مدرس معمل ديناميكا التجمعات السمكية أعضاء لجنة التدريب بالمعهد

جاء ذلك فى إطار التعاون بين معهد علوم البحار والمصايد وجامعة السويس الممثلة فى كلية الثروة السمكية لتدريب طلاب الكلية بفرع المعهد بالسويس وذلك ضمن التدريب الميدانى والمنظومة السمكية و توجيهات الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الاهتمام بنشر التوعية البيئية لطلاب الجامعات وتدريبهم وتاهيلهم.

حيث تلقي الطلاب محاضرة عن جودة المياه فى البيئة البحرية والتي تضمنت أهمية اختبارات ودراسات جودة المياه فى البيئة البحرية تم قامت الدكتور دعاء بقياس نسبة أملاح لعينات لمياه البحر وقياس نسبة النيتريت بها بمشاركة الطلاب بالجزء العملى من التجربة.