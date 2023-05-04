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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات: لا تغيير بموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وجار وضع الجداول

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

نفى مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات،  وجود أي تغير الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، مؤكدا استمرارها كما هي، بينما يتم حاليا استعداد الكليات لإجراء الامتحانات ووضع الجداول.
 

وأضاف المصدر لصدى البلد، أنه قد أجريت امتحانات الميدتيرم كما هو مقرر من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال شهري أبريل ومايو وذلك دون تأجيل، حيث تسير  وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2023-2022 بالجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.
 

 
وتابع: "بدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد رمضان خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية".

 

وأشار المصدر لـ"صدى البلد" إلى أنّه سيتم البدء في الاستعدادات لنهاية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات بعد عيد الفطر بدءا من شهر مايو المقبل، حيث أنه من المقرر أن تنطلق خلال شهري يونيو ويوليو، مشيرا إلى أن كل جامعة تكون ملتزمة بالضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس في هذا الشأن.

اجراء الامتحانات الجامعات والمعاهد الاستعدادات الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني الخريطة الزمنية

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