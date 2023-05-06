أحمد الفيشاوي : مستعد أقدم دور مدمن تاني لو هاخد فلوس كتير

تحدث الفنان أحمد الفيشاوي، ‎خلال ندوة عقدت لأبطال فيلم قمر 14 بمهرجان المركز الكاثوليكي، عن دوره الذي كان يقدمه وهو شاب يتناول المخدرات:"‎معنديش مشكلة أقدمه تاني لو في منتج هيديني فلوس كتيرة تاني، أول ما يتدفع لي فلوس مفيهاش كلام هوافق على طول.

وشهدت فعاليات الدورة الـ71 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال تكريم عدد من المتميزين من نجوم وصناع الفن والإعلام، وذلك بقاعة النيل للأباء الفرنسيسكان.

وأهدى المهرجان جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين د. يحيى الفخراني، محمود حميدة، سهير رمزي، هناء الشوربجي.

وذهبت جائزة فريد المزاوي للمخرجة القديرة إنعام محمد علي، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان سامي مغاوري، وجائزة المركز الخاصة للفنان مدحت صالح.

وأهدى جائزة الإبداع الفني لكل من الكاتب مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه،والناقد الفني نادر عدلي، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وجائزة التميّز الإعلامي للإعلامي محمود سعد الذى تغيب عن الحضور .