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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب أحمد الفيشاوي | الموسيقيين تغرّم مسلم ماليًا

بوستر الأغنية
بوستر الأغنية

أكد محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية على توقيع عقوبة الغرامة على المطرب مصطفى زكريا الشهير بـ مسلم بعد الإعلان عن غناء أغنية جديدة مع الفنان أحمد الفيشاوي .

وأكد عبدالله فى بيان صحفى أن النقابة سوف تتخذ إجراء العقوبة المالية على مسلم لغنائه فى هذا الديو بدون ترخيص من النقابة.
 

يستعد كل من أحمد الفيشاوي ومسلم  لطرح أغنية جديدة بعنوان إمبابة أجمل من باريس، كنوع من أنواع الترويج لفيلمه الجديد رهبة.

 الأغنية من المفترض أن يتم طرح البرومو الخاص بها مساء اليوم استعداد لطرحها قبل عرض الفيلم فى السينمات يوم 24 من شهر مايو الجاري.
 

 

إلغاء حفل مسلم الأخير 

وكان محمد عبدالله عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي للنقابة، قد كشف عن تفاصيل إلغاء حفل المطرب مصطفى زكريا والشهير بمسلم بمحافظة الدقهلية.

وقال محمد عبدالله فى تصريحات خاصة إنه تم إلغاء حفل المطرب الشعبي مسلم بالمدرسة الأمريكية الدولية بالدقهلية بسبب الخلافات القائمة بينه وبين منتج أعماله سلطان الشن.

وأضاف عبدالله أن النقابة لم تعط تصريح لمسلم لهذا الحفل وعلى إثره تم إلغاء حفله لحين تقنين أوضاعه مع منتج أعماله سلطان الشن.

 

بيان مسلم بعد أزمته الأخيرة

وأعرب المطرب مسلم في بيان إعلامي عن قلقه من موقف نقابة المهن الموسيقية حيال شكوى سلطان الشن ضده، الذي يتمسك بعقد باطل قانونا وقع عليه وهو" قاصر"، وهو فعل معاقب عليه بقانون العقوبات (مادة 338 من قانون العقوبات).

ويؤكد الفنان أن وجود نزاع قضائي بينه وبين المنتج يستوجب غل النقابة يدها عن النزاع حتى يصدر حكم القضاء فيه، لا سيما أن النقابة تردد دوما أنها تأخذ جانب الفنان، وفعلت ذلك في النزاع بين "روتانا" والفنان "تامر عاشور".

كان المطرب مسلم تغيب مؤخرا عن الحضور إلى مقر نقابة المهن الموسيقية لخضوعه للتحقيق معه في الشكوى التي تقدم بها منتجه سلطان الشن لتعاقده المخالف مع إحدى الشركات.

مسلم مصطفى زكريا احمد الفيشاوي

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