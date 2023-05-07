معاك كام جرام؟.. شعبة الذهب تبحث فرض رسوم جديدة على السبائك

تبحث شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، التقدم بمقترح للجهات المعنية بالمعدن الأصفر خاص بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام و حتى وزن 100 جرام.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن إن الشعبة تدرس التقدم بمقترح للجهات المعنية بالمعدن الأصفر خاص بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام.

وأوضح شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات أن الهدف من ذلك رفع تكلفة السبائك من أجل حتى يتجة المستهلكين للمشغولات الذهبية ويحدث لها رواج

وأضاف واصف فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن السوق يعانى من ركود فى عملية شراء المشغولات الذهبية بسبب زيادة الاسعار فى حين هناك اقبال على السبائك والتى تستخدم كملاذ آمن بدلا من السيولة.

ولفت إلى أن صناعة المشغولات الذهبية كثيفة العمالة، الأمر الذى يؤثر سلبا فى حال تراجع المبيعات بشكل كبير على استمرار هذة العمالة.



ونوه إلى أن حجم التراجع في المبيعات للمشغولات الذعبية سجل نحو 80٪ ، لافتا إلى أن فرض رسوم على السبائك سيؤدى إلى عودة حركة السوق للمشغولات الذهبية.

وأوضح أن زيادة الأسعار بسبب ارتفاع الطلب عن المعروض، حيث إن السوق المصرى لا يقوم باستيراد خامات الذهب من الخارج، علاوة على زيادة الإقبال على الشراء كبديل للسيوله

وفي سياق متصل تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 2.5 دولار في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 09:31 صباحاً بتوقيت الإمارات، هبط المعدن الأصفر بنسبة 0.12 في المائة أو ما يعادل 2.51 دولار ليصل إلى 2048.07 دولار للأونصة.

وانخفضت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.01 في المائة أو ما يعادل 0.05 دولار ليصل إلى 2055.65 دولار للأونصة.

