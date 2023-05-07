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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الخارجية السورية بعد عودتها للجامعة العربية

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم، بعد قرار عودتها للجامعة العربية، إن التفاعلات الأخيرة تصب في مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن عربيا.

وأكدت الخارجية السورية، على أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها جميع دول المنطقة. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضافت: نتابع التوجهات والتفاعلات الإيجابية بالمنطقة العربية ونعتقد أنها تصب في مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها.

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، إن عودة سوريا للجامعة العربية لا تعني نهاية الأزمة السورية، مضيفا،د أن قرار تطبيع العلاقات مع سوريا خاص بكل دولة.

وأكد أحمد أبو الغيط، أن الحكومة السورية ستتواجد بكافة اجتماعات الجامعة العربية. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف أن هناك لجنة اتصال للحوار المباشر مع سوريا بعد عودتها للجامعة.

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