أخبار التعليم| الوزارة تحذر من منشور وهمي يحاول إرباك طلاب النقل بالثانوية بشأن امتحانات التابلت.. «قلب العقرب» ظاهرة فلكية تزين سماء مصر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعليم السويس يحيل لجنة امتحانات بإدارة الجناين للتحقيق

تنفيذاً لتوجيهات وزير التربيه والتعليم الدكتور رضا حجازي واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس بضرورة الاهتمام بمدارسنا النائية ووضع أبناؤنا طلاب وتلاميذ مدارس القطاع الريفي علي رأس قائمة الاهتمامات وتحديداً في فترة الامتحانات.

رئيس جامعة القاهرة يعلن عن مشروع لتوطين الصناعة المصرية في مجال طب الأسنان

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، صباح اليوم، مستشفى طب الأسنان التعليمي الجديد وتطويرات مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات وكليات جامعة القاهرة، وذلك بحضور أعضاء مجلس كلية طب الفم والأسنان وامين عام الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

لأول مرة على مستوى الجمهورية.. قوافل تعليمية لطلاب الإعدادية بتربية بورسعيد الخاصة

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مقر القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية من مدارس التربية الخاصة المنعقدة بمدرسة التربية الفكرية ببورسعيد بحضور السيد متولي مدير إدارة التربية الخاصة.

جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمؤتمر الدولي في طب عين شمس

ينظم قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام ٢٠٢٣ ، تحت رعاية ‏الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور أشرف الأبيض رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس، والدكتور وليد عبد الغني سكرتير عام المؤتمر وذلك خلال الفترة من ٢٤ - ٢٦ مايو بفندق تريومف بالتجمع الخامس.

عميد بنات عين شمس: كل قطاعات الكلية تتمتع بالتحول الرقمي بنسبة 90٪

افتتحت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس ،صباح يوم السبت، فعاليات أسبوع العلم و المؤتمر السنوى للكلية بعنوان " الإنسان..المجتمع ..البيئة فرص و تحديات في عالم متغير " بمسرح الكلية، والذي تستمر فعالياته من ٦ الى ٩ مايو الجاري ٢٠٢٣ بحضور وكلاء الكلية ومقرر المؤتمر الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة في حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

جامعة الفيوم:افتتاح الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين والثاني لسفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات افتتاح الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من ٦ وحتى ١٠ مايو ٢٠٢٣ والملتقى القمي الثاني لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم، والمقام خلال نفس الفترة.

ندوة عن "سكان دول حوض النيل في عالم متغير" بجامعة الفيوم

نظم معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم ندوة تحت عنوان "القضية السكانية مسئولية الجميع" ، تحت رعاية د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تعليم أسوان: انتظام سير امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية

عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان تقرير عن سير إمتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية على محافظ أسوان اللواء أشرف عطية.

انطلاق الملتقي المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ.. صور

انطلقت فعاليات الملتقي المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ، والذي تنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، على مسرح كلية التجارة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار: يجب توعية الدارسين بالتغيرات المناخية

شارك الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بورقة بحثية بعنوان "دور تعليم الكبار في مواجهة حروب التغيرات المُناخية في المؤتمر العلمي الدولي الثالث بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 تحت عنوان" الخدمة الاجتماعية ومواجهة الحروب الحديثة".

التعليم تحذر من منشور وهمي يحاول إرباك طلاب النقل بالثانوية بشأن امتحانات التابلت

انتشر على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك منشورا أثار الجدل بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الالكترونية التي يؤديها الطلاب على التابلت هذه الأيام.

ورشة عمل تناقش تحديات التحول نحو الاقتصاد الأخضر بمشاركة التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى اتجاه العالم اليوم بخطوات متسارعة إلى ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، وذلك استجابة لمواجهة تفاقم المشكلات البيئية، والتي أصبحت تشكل تهديدًا لاستمرارية الحياة البشرية، ولإعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية؛ لتكون أكثر مساندة للبيئة والتنمية الاجتماعية، وبما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

قلب العقرب.. ظاهرة فلكية تزين سماء مصر الليلة

تشهد سماء مصر، الآن، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع النجم العملاق (قلب العقرب) Antares وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة وفرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

جامعة حلوان: تسهيل عملية دخول الطلاب خلال فترة الامتحانات منعا للتكدس

تعمل جامعة حلوان على وضع خطة للتيسير علي الطلاب خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي لتسير بهدوء و دون اي عقبات أمامهم .