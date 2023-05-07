جامعة حلوان: تسهيل عملية دخول الطلاب خلال فترة الامتحانات منعا للتكدس

تعمل جامعة حلوان على وضع خطة للتيسير علي الطلاب خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي لتسير بهدوء و دون اي عقبات أمامهم .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بأن هناك منظومة عمل لفتح منافذ الجامعة تيسيرًا على الطلاب وتجنبا لازدحامهم أثناء الدخول أو الخروج من الحرم الجامعى خلال فترة الامتحانات ، مشيرا إلى ان الجامعة تعمل على وضع وإضافة منافذ أخرى لمنع تكدسهم.

و تابع رئيس جامعة حلوان انه تم التنبيه علي الكليات بالتنويه للطلاب بالحضور الي الجامعة قبل موعد الامتحان بساعة حرصا علي عدم التأخر و منعا للتكدس .

كان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أكد أن الرسالة الأساسية للجامعة هى بناء الإنسان وتقديم مواطن صالح يساهم في تنمية مجتمعه ويشارك في بناء الجمهورية الجديدة التى وضع أساسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن الجامعة تهدف لدعم كافة المشروعات التنموية في مختلف المجالات، لاسيما مشروعات محو الأمية للقضاء على الجهل، وأن الجامعة مهتمة بكافة عناصر التطوير والمناهج وقاعات الدراسة والمعامل وتشجيع البحث العلمي، والاستفادة من الخبرات العالمية في مختلف مجالات العلوم والمعرفة.