عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: تسهيل عملية دخول الطلاب خلال فترة الامتحانات منعا للتكدس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعمل جامعة حلوان على وضع خطة للتيسير علي الطلاب خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي لتسير بهدوء و دون اي عقبات أمامهم . 

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بأن هناك منظومة عمل لفتح منافذ الجامعة تيسيرًا على  الطلاب وتجنبا لازدحامهم أثناء الدخول أو الخروج من الحرم الجامعى  خلال فترة الامتحانات ، مشيرا إلى ان الجامعة تعمل على وضع وإضافة منافذ أخرى  لمنع تكدسهم.

رئيس جامعة حلوان: حريصون على دعم الطلاب للمشاركة بجميع الملتقيات العلمية والثقافية

و تابع رئيس جامعة حلوان انه تم التنبيه علي الكليات بالتنويه للطلاب بالحضور الي الجامعة قبل موعد الامتحان بساعة حرصا علي عدم التأخر و منعا للتكدس . 

كان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أكد أن الرسالة الأساسية للجامعة هى بناء الإنسان وتقديم مواطن صالح يساهم في تنمية مجتمعه ويشارك في بناء الجمهورية الجديدة التى وضع أساسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن الجامعة تهدف لدعم  كافة المشروعات التنموية في مختلف المجالات، لاسيما مشروعات محو الأمية للقضاء على الجهل، وأن الجامعة  مهتمة بكافة عناصر التطوير والمناهج وقاعات الدراسة والمعامل وتشجيع البحث العلمي، والاستفادة من الخبرات العالمية في مختلف مجالات العلوم والمعرفة.

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الامتحانات الطلاب Jobs Education امتحانات نهايه العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

رقم صادم.. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

حتدفع حتدفع |رساله غاضبة من نجم الزمالك لـ كهربا

عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

ترشيحاتنا

بعد عودة سوريا للجامعة العربية..الأسد يجري اتصالا هاتفيا بـ محمد بن زايد

محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

نهال عنبر: تعاقد نقابة المهن التمثيلية مع شركة خاصة لتنظيم جنازات الفنانين

سيراميكا كليوباترا يهزم دكرنس 5-0 ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

طوكيو وسيول تحاولان دفن أحقادهما التاريخية في أول زيارة لزعيم ياباني منذ عقد|تقرير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموسيقى والارتقاء بالمجتمع .. ندوة ثقافية بدار الكتب في طنطا

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

سر إغماءة محمود متولي في السوبر.. هل ابتلع اللاعب لسانه وحقيقة لحاقه بمباراة الترجي

الآلاف في الشوارع.. استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا |بث مباشر

فيديو

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ