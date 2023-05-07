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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: حريصون على دعم الطلاب للمشاركة بجميع الملتقيات العلمية والثقافية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

 


أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  حرص إدارة الجامعة على رعاية وتشجيع أبنائها الطلاب  للمشاركة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية.

وأضاف رئيس جامعة حلوان  خلال متابعته لورشة العمل التأهيلية التى نظمتها  إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان لإعداد الفريق  المشارك في برنامج العباقرة الذي يقدمه الإعلامي عصام يوسف - أن الجامعة تعمل على تأهيل الطلاب من خلال عقد ورش العمل المختلفة لهم لتنمية مهاراتهم بما يسهم فى الفوز وحصد المراكز الأولى .


وقال قنديل إن الجامعة تقدم الدعم الكامل للطلاب وتشجعهم،  وسيتم متابعتهم في كافة التحديات التي يخوضها الفريق الذي يتم اختياره لتمثيل الجامعة، متمنيا لهم دوام التوفيق خلال المراحل القادمة والعمل بجد للوصول إلى نهائي المسابقة وحصد الكأس والتمثيل المشرف لجامعة حلوان.


ونوه قنديل إلى أن الجامعة تذخر بالعديد من الطلاب  المتميزين في كافة المجالات والتخصصات والقادرين على المنافسة وبقوة في كافة المحافل والمسابقات التي يشاركون بها
 

وخلال ورشة العمل تم التأكيد على أهمية الثقة بالنفس والقدرة على تخطي التحديات وإعداد الطلاب   بشكل متكامل والتدريب والتأهيل والعمل بروح الفريق الواحد.


حاضر فى ورشة العمل الدكتور مؤمن عبد الفضيل إسماعيل عبد الفضيل بكلية الطب جامعة حلوان، وأقيمت ورشة العمل تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

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