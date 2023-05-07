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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الملتقي المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلقت فعاليات الملتقي المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ، والذي تنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، على مسرح كلية التجارة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الملتقي المسرحي سيقام على مدار 10 أيام، بمشاركة كليات "التجارة والتمريض والهندسة والصيدلة والتربية النوعية والآداب والطب البيطري والتربية والعلوم والذكاء الاصطناعي"، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تنفيذ هذه الأنشطة الإبداعية والثقافية، والتي تسهم في إظهار مواهب الطلاب وصقلها باعتبارها أنشطة أساسية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بفعاليات الملتقي المسرحي لطلاب الجامعة، وتشارك كل كلية بفريق مسرحي لا يزيد عن 25 طالباً وطالبة، مؤكداً أن للمسرح آثار تربوية لا تخفى على مبصر واع يدرك أهمية النشاط الطلابي، الذي يعد المسرح دعامة من دعاماته.

وفى ذات السياق، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم عرض 10 مسرحيات طلابية، وتشارك كل كلية بعرض مسرحي واحد، يتنافسوا بهم على لقب أفضل عرض مسرحي، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل مخرج، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية للأداء المسرحي المتميز، لافتاُ إلى أن العروض المسرحية بدأت بمسرحية «المحبرة» لكلية التجارة.

شهد جانباً من العروض المسرحية الدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ، بحضور لجنة التحكيم تضم كلاً من: الدكتور اسامة حسين الموسيقي والالحان، و محمد العافي مخرج وناقد مسرحي ، واميرة كمال ديكور مسرحي، ومدير ادارة النشاط الثقافي والفني بالادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ايهاب جاد.

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