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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تفقد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، الأحد، لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة الحمراء الثانوية المشتركة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

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كما تابع وكيل الوزارة، أعمال امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والصف الثاني الثانوي والصف الثاني تعليم فني  من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار  وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ  إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات  الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وأوضح أنه تم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد على التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على  عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

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