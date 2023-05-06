أبطال تايكوندو المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ يحصدون بطولة الجمهورية ببورسعيد

حصد أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، لاعبي تايكوندو مطوبس الميدالية الذهبية و ميداليتين فضيتين، كما حقق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ "المركز الثاني" في الترتيب العام فى بطولة الجمهورية للتايكوندو المقامة في مدينة بورسعيد في الفترة من 4 إلى 6 مايو تحت 17 سنة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى للعبة التايكوندو من أبناء مطوبس، معلناً حصول اللاعب احمد باسم على الميدالية الذهبية وحصول اللاعب السيد مرعى على الميدالية الفضية و كذلك اللاعبة بشرى خطاب على الميدالية الفضية بعد مباريات قوية أمام منافسيهم، مشيراً إلى استمرار الدعم والإعداد الجيد للأبطال، الذى ترجم إلى تعدد إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة وحصد البطولات المحلية والدولية بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ.

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمستوى أداء اللاعبين فى البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للتايكوندو، موجهاً التهنئة للجهاز الفنى بقيادة كابتن محمود الشهاوي مدرب الأبطال، ميمي الأمشيطي المدرب العام، أنس درويش إدارى المشروع ودورهم الكبير فى إعداد اللاعبين على أعلى مستوى فنى، وتعزيز قدرات الفريق لتحقيق البطولات .