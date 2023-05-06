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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ورصف وتوسعة الطرق.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، خلال جولة تفقدية، لمتابعة المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها، بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور.

وشملت جولة محافظ كفر الشيخ، تفقد الأعمال الجارية لتطوير الحديقة المركزية، وإنشاء مقاعد ثابتة بها.

كما تفقد المحافظ أعمال التبطين بترعة ميت يزيد والشاكرية، ومحطة رافع صحى  بشارع صلاح سلامة، وأعمال توسعة من الكوبري المعدني الجديد تجاه الموقف، لضمان استيعاب السيارات القادمة من شارع عبد الهادي راضي، ومن الموقف الجديد، والسيارات القادمة عبر المدخل الشرقي للمحافظة، ومنع التكدس المروري.

واختتم محافظ كفر الشيخ جولته الميدانية بتفقد الأعمال الجارية لرصف شارع عبد الهادي راضي، وأعمال التوسعة، للقضاء على الزحام والتكدس المروري التي عانت منه مدينة كفر الشيخ، موجهاً بسرعة إنهاء الأعمال بشارع الخليفة المأمون.

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أعمال التبطين التكدس المروري التبطين الأعمال الجارية السكرتير المساعد الحديقة المركزية المشروعات الخدمية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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