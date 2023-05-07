محافظ كفر الشيخ: إزالة 102 حالة تعد على مساحة 35 فدانا

شهدت قرى مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتعاون مع اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إزالة 12 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

جاء ذلك بقيادة أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وبحضور اللواء عبد الحليم فايد مساعد مدير الأمن، والعقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، ورأفت عابد يوسف، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وعادل عطيان، مسئول الإزالات بالمركز والمدينة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 102 حالة تعدٍ، على مساحة 35 فداناً و17 قيراطاً، و12 سهماً، و 2257 متراً، مؤكداً أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.