التعليم تحذر من منشور وهمي يحاول إرباك طلاب النقل بالثانوية بشأن امتحانات التابلت

انتشر على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك منشورا أثار الجدل بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الالكترونية التي يؤديها الطلاب على التابلت هذه الأيام.

حيث حذر المنشور المتداول الطلاب قائلا : السادة الافاضل المحترمين .. برجاء التكرم بالتفضل بالتنبيه مشددا على طلاب مدارسكم الموقرة.. بأنه يجب حذف الاجابات التى قاموا بإدخالها إلى منصة الاختبار

عن طريق الضغط على رمز سلة المهملات الموجود فى كل سؤال من أسئلة الاختبار، وذلك حتى يتثنى لهم تعديل إجاباتهم وقيام المنصة بحفظها بشكل طبيعي

، لانه اذا قام الطالب بإدخال إجابه معينه ورغب فى تعديلها بدون حذفها فلن تتمكن المنصة من حفظ الإجابة الجديدة

وفي هذا الاطار .. أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يوجد أي تغييرات في نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الالكترونية التي يتم تأديتها على التابلت

وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من المنشور المتداول ، حيث قال على جروب حوار مجتمعي في التعليم : “المنشور الذي تم تداوله غير صحيح بالمرة ويحق للطالب التغيير بين الاجابات مباشرة بدون اللجوء لاي خطوة إضافية كما هو معتاد”

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : رجاء عدم تداول أي محتوى أو منشورات تتسبب في حالة تشكك أو جدل دون الرجوع للمصادر الرسمية

وقال : بالنسبة لعلامة سلة المهملات الموجودة أسفل شاشة التابلت في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، فالهدف منها إتاحة إمكانية لجوء الطالب إليها في حال تشككه من الاجابة لمسح إجابة السؤال والعودة له لاحقا كما هو متعارف عليه.

واختتم المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم تصريحاته قائلاً : أؤكد لا يوجد أي تغييرات في نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التي يتم تأديتها على التابلت ، ورجاء عدم تداول أي محتوى أو منشورات تتسبب في حالة تشكك أو جدل دون الرجوع للمصادر الرسمية.