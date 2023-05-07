عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم السويس يحيل لجنة امتحانات بإدارة الجناين للتحقيق

صدى البلد

تنفيذاً لتوجيهات وزير التربيه والتعليم الدكتور رضا حجازي واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس بضرورة الاهتمام بمدارسنا النائية ووضع أبناؤنا طلاب وتلاميذ مدارس القطاع الريفي علي رأس قائمة الاهتمامات وتحديداً في فترة الامتحانات.

حرص ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس علي التواجد مبكراً في إدارة الجناين للوقوف على سير وانتظام أعمال الامتحانات واستقرارها بالمدارس النائية ووضع أبناؤنا طلاب وتلاميذ مدارس القطاع الريفي علي رأس قائمة الاهتمامات.

وقام عمارة بنشر فرق المتابعات الميدانية بمدارس إدارة الجناين التعليميه للتأكد من استقرار سير لجان الامتحانات بها وإفادة غرفة عمليات المديرية التي يديرها سيد حمدان وكيل المديرية ، كما كلف عمارة إدارة الأمن بالديوان والإدارات التعليمية بسرعة التعامل مع المواقف الطارئة التي تؤثر علي استقرار العملية الامتحانية وكذلك التعاون مع غرف العمليات المركزية والفرعية بالإدارات التعليمية.

من ناحية أخرى لم تتلق غرفة عمليات المديرية ثمة شكاوى من امتحانات اليوم الثاني علي التوالي سواء في مدارس التعليم العام أو التعليم الفني.

وتقرر إحالة مدير مدرسة بادارة الجناين التعليمية واربع من هيئات التدريس بذات المدرسة للتحقيق لعدم انتظام العملية الامتحانية داخل المدرسة والاهمال في اداء الواجب الوظيفي.

استقرارها ادارة أسر ارئ أعمال الامتحانات احالة مدير استقرار اربع أعمال ارة التربية والتعليم الامتحانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

حالة الطقس اليوم.. أمطار خفيفة على 6 محافظات وانخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل

موسيماني يطلب صفقة مدوية من الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الوداد المغربي يصارع فريق مصري على ضم نجم الترجي التونسي السابق

خطة أمريكا لإنهاء زحمة المواصلات تنفذ.. رسوم دخول السيارات لمناطق الذروة يبدأ في 2024| القصة كاملة

بعد معاقبة ميسي| أغلى 3 سيارات يمتلكها نجم باريس سان جيرمان

أبوالغيط: جميع القوى السودانية دعت الجامعة العربية للتدخل لوقف القتال بصورة عاجلة

الأمن يكشف حقيقة إستغاثة سيدة عبر الفيس بوك : مهتزة نفسيا

روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني كبير علي شبة جزيرة القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أب مصري يرقص بجنون واحترافية في زفاف ابنته

الطلاب العائدون من السودان: وزيرة الهجرة تواصلت معنا على مدار 24 ساعة

زوج عمره 102 سنة يهدي زوجته بوكيه ورد

استاكوزا بـ 50 جنيه؟.. صورة تحير جمهور السوشيال ميديا

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ