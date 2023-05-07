تعليم السويس يحيل لجنة امتحانات بإدارة الجناين للتحقيق

تنفيذاً لتوجيهات وزير التربيه والتعليم الدكتور رضا حجازي واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس بضرورة الاهتمام بمدارسنا النائية ووضع أبناؤنا طلاب وتلاميذ مدارس القطاع الريفي علي رأس قائمة الاهتمامات وتحديداً في فترة الامتحانات.

حرص ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس علي التواجد مبكراً في إدارة الجناين للوقوف على سير وانتظام أعمال الامتحانات واستقرارها بالمدارس النائية ووضع أبناؤنا طلاب وتلاميذ مدارس القطاع الريفي علي رأس قائمة الاهتمامات.

وقام عمارة بنشر فرق المتابعات الميدانية بمدارس إدارة الجناين التعليميه للتأكد من استقرار سير لجان الامتحانات بها وإفادة غرفة عمليات المديرية التي يديرها سيد حمدان وكيل المديرية ، كما كلف عمارة إدارة الأمن بالديوان والإدارات التعليمية بسرعة التعامل مع المواقف الطارئة التي تؤثر علي استقرار العملية الامتحانية وكذلك التعاون مع غرف العمليات المركزية والفرعية بالإدارات التعليمية.

من ناحية أخرى لم تتلق غرفة عمليات المديرية ثمة شكاوى من امتحانات اليوم الثاني علي التوالي سواء في مدارس التعليم العام أو التعليم الفني.

وتقرر إحالة مدير مدرسة بادارة الجناين التعليمية واربع من هيئات التدريس بذات المدرسة للتحقيق لعدم انتظام العملية الامتحانية داخل المدرسة والاهمال في اداء الواجب الوظيفي.