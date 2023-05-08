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رئيس التحرير
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تعليم

غادة فاروق: وحدة التضامن بجامعة عين شمس توفر كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قالت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ، إن  وحدة التضامن الاجتماعي التي تم استحداثها لأول مرة منذ أيام داخل الجامعات المصرية ، وهي نواة للوزارة داخل الجامعات، يمكن من خلالها تقديم حزمة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية وكذلك الخريجين، وذلك من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وبرامج بناء الشخصية لتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأضافت الدكتورة غادة فاروق ، أن الوحدة تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة، وكذلك إتاحة قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز  القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.

وأكدت الدكتورة غادة نائب رئيس جامعة عين شمس ، أن الوحدة هدفها الأساسى  توفير كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، وذلك من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة للطالب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية سواء خلال العام الدراسي أو أثناء الإجازة السنوية، وللخريجين الجدد بعد الانتهاء من دراستهم، مما يعزز من السلام والأمن المجتمعي لتحقيق الأهداف المنشودة من التنمية المتكاملة والمستدامة.

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واستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات عن الأنشطة المنفذة لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى إبريل 2023.

حيث أطلقت الوزارة برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، وأصبح لديها 31 وحدة داخل 29 جامعة، وفي ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات الحكومية، نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى إبريل 2023،  عدد (1753) نشاطا، حيث بلغ عدد المستفيدين ( 169565) من الطلاب والعاملين وذلك من خلال (31 ) وحدة .

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس رؤية مصر ٢٠٣٠ مصر ٢٠٣٠

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