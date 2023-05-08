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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تكشف لـ صدى البلد تفاصيل بدء امتحانات الترم الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ،أنه جار الاستعداد لاجراءات بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 / 2023 لجميع كليات جامعة عين شمس .

وأضاف الدكتور عبد الفتاح سعود ،أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني ،لافتا  أنه سوف يتم التأكد من اعلان جميع جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الاسبوع القادم لجميع الكليات والتأكيد على الإرشادات بالإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حفاظًا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية.

وشدد نائب رئيس جامعة عين شمس ، علي حصول كافة الطلاب علي المناهج الدراسية  بالشكل المطلوب لضمان الحصول علي خريج قادر علي تحديات المستقبل وسوق العمل.

 

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وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود ضرورة إتمام إجراءات الفحص والصيانة للأمن والدفاع المدني لضمان أمن وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وتابع سعود، أنه من الضروري أن تعمل المراكز الطبية بالكليات والمدن الجامعية بكامل قوتها والفترات المقررة للامتحانات بأكملها لضمان سير أعمال الامتحانات بأمن.

 

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