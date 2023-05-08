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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي: مصروفات دراسية وأجهزة تعويضية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا ببناء الإنسان المصري، الذى يعد هدفها الأول والثمرة الأولى لكافة جهود التنمية، لذلك تم توفير مقر لوحدة التضامن الاجتماعي بكل جامعة.

وتابع د. الغرباوي في تصريحات له:  بالإضافة إلى إعداد وتصميم وتنفيذ كل البرامج والأنشطة المتعلقة بالتوعية وبناء الشخصية ودعم الخبرات والمعارف لدى الطلاب من كتيبات وندوات تثقيفية وزيارات ميدانية، بالإضافة إلى دعم قدرات الطلاب ذوي الإعاقة من خلال القيام بأنشطة تتعلق بالتأهيل النفسي والاجتماعي للطلاب وتقديم الأجهزة التعويضية اللازمة لغير القادرين منهم، وتقديم مساعدات مادية للطلاب غير القادرين ، وكذلك تقديم قروض ميسرة السداد لاستكمال العملية التعليمية وفقا للإجراءات المتبعة  ببنك ناصر الاجتماعي.

وأكد الدكتور يوسف الغرباوي ، أن وحدة التضامن تعمل علي التمكين الاقتصادي من خلال دفع المصروفات الدراسية وتكلفة الإقامة  بالمدن الجامعية للطلاب غير القادرين خاصة من اسر تكافل وكرامة .

وأوضح الغرباوي ، أن الوحدة تقوم برعاية الطلاب من ذوى الإعاقة والتكفل بمصروفاتهم وتوفير الأجهزة التعويضية لهم بالمجان.

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وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أن وحدة التضامن لديها العديد من الانشطة التي تقدمها للطلاب والتي تعمل  تعزز الوعي الإيجابي للطلاب بهدف زيادة معدلات الاستثمار فيهم، من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، ودعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصرية من خلال تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب في كل الأنشطة الخدمية التي تقدمها وحدة التضامن الاجتماعي.

وتابع الغرباوي ، أن الوحدة تدعم أنشطة التطوع وريادة العمل داخل المجتمع الجامعى من خلال تنظيم المعارض وتنفيذ الأنشطة التوعية للمساهمة فى بناء الشخصية وتنمية الوعى العام بالقضايا الاجتماعية.

واستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق، تقريرًا قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات عن الأنشطة المنفذة لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى إبريل 2023.

حيث أطلقت الوزارة برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، وأصبح لديها 31 وحدة داخل 29 جامعة، وفي ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات الحكومية، نفذت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال الفترة من يونيو 2021 وحتى إبريل 2023،  عدد (1753) نشاطا، حيث بلغ عدد المستفيدين ( 169565) من الطلاب والعاملين وذلك من خلال (31 ) وحدة .

وزيرة التضامن الإجتماعى التضامن الاجتماعي الدولة المصرية ذوي الإعاقة

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