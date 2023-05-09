مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 9-5-2023، العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات حول العالم، لعل أبرزها: مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز× الإسماعيلي- الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

الزمالك× بروكسي وورك- الساعة 6 مساء على قناة ON TIME SPORT

الاتحاد السكندري× السكة الحديد- الساعة 6 مساء على قناة 2 ON TIME SPORT

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريال مدريد× مانشستر سيتي- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال

الأهلي طرابلس (ليبيا)× النهضة (عمان) - الساعة 9 مساء