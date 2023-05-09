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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-5-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الثلاثاء 9-5-2023، العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات حول العالم، لعل أبرزها: مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 

بيراميدز× الإسماعيلي- الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT   

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة  

الزمالك× بروكسي وورك- الساعة 6 مساء  على قناة ON TIME SPORT      

الاتحاد السكندري× السكة الحديد- الساعة 6 مساء على قناة 2 ON TIME SPORT 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة  

ريال مدريد× مانشستر سيتي- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال  

الأهلي طرابلس (ليبيا)× النهضة (عمان) - الساعة 9 مساء

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