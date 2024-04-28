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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إزالة 15 حالة تعدٍ خلال حملة مكبرة بمطوبس| صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ 15 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، علي مساحة 21 فداناً وقيراطين و7 أسهم بقري مركز مطوبس، خلال اليوم الثامن من المرحلة الثالثة بالموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

وأضاف أن حملات الإزالة مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً الى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

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إزالة التعديات على أملاك الدولة الأراضى الزراعية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية للطوارئ الشبكة الوطنية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

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