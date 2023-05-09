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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحب محل قطع غيار يغسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك محل لقطع غيار السيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) ،  إيداع جزء من الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .

20 مليون جنيه الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى السوق السوداء السوق المصرفى النقد الأجنبي النيابة العامة

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