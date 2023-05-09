الإصابة حرمته الملاعب| قصة ممثل شهير "محبوب المصريين" كان لاعبا في الترجي.. من هو؟

بالتزامن مع مبارة الأهلي والترجي المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان ظافر العابدين وهو يرتدي قميص الترجي.. فما القصة؟

ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

ظافر العابدين لاعبا بالترجي

كان الفنان ظافر العابدين، لاعبا لفريق الترجي عندما كان شابا، إلا أنه تعرض لإصابة أبعدته عن ممارسة كرة القدم لمدة سنتين.

كانت هذه الفترة صعبة بالنسبة له، فقد كان يعشق الكرة ولم يتخيل حياته بدونها، ولكنه لم يستسلم، بل سافر إلى فرنسا ليتعلم ويستغل هذه الفترة في شيء مفيد.

ووفقا للناقد الفني بهاء حجازي، فإن ظافر العابدين عمل كموديل إعلانات في وكالة "متروبوليتان" الباريسية، وبعد ذلك سافر إلى لندن ليتعلم التمثيل في كلية برمنجهام.

وهناك، التقى بخطيبته الإنجليزية وأحبها، ومثل دورًا صغيرًا في مسلسل "DREAM TEAM"، ولكن الفرصة الحقيقية جاءت له عندما علم بأن توم هانكس يصور فيلمًا جديدًا يسمى "شفرة دافنشي".

ظافر العابدين وتوم هانكس

قدم ظافر لأوديشن وتم اختياره ليشارك توم هانكس في مشهدين، ولكن عندما شاهد الفيلم في العرض الخاص، لم يجد نفسه فيه على الإطلاق، حيث تم حذف مشاهده من المونتاج.

لم يستسلم ظافر العابدين، بل ظل يحلم بالتمثيل مع توم هانكس، وتحقق حلمه عندما عمل دورًا في فيلم "A Hologram for the King" مع توم هانكس في دور كبير.

وبالرغم من أنه لم يكن لاعبًا كرة قدم بعد ذلك، إلا أنه استطاع تحقيق حلمه بالتمثيل والعمل مع نجم هوليوود الشهير.