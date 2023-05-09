عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الإصابة حرمته الملاعب| قصة ممثل شهير "محبوب المصريين" كان لاعبا في الترجي.. من هو؟

الترجي
الترجي

بالتزامن مع مبارة الأهلي والترجي المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان ظافر العابدين وهو يرتدي قميص الترجي.. فما القصة؟

ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى، والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

ظافر العابدين لاعبا بالترجي

كان الفنان ظافر العابدين، لاعبا لفريق الترجي عندما كان شابا، إلا أنه تعرض لإصابة أبعدته عن ممارسة كرة القدم لمدة سنتين.

كانت هذه الفترة صعبة بالنسبة له، فقد كان يعشق الكرة ولم يتخيل حياته بدونها، ولكنه لم يستسلم، بل سافر إلى فرنسا ليتعلم ويستغل هذه الفترة في شيء مفيد.

ووفقا للناقد الفني بهاء حجازي، فإن ظافر العابدين عمل كموديل إعلانات في وكالة "متروبوليتان" الباريسية، وبعد ذلك سافر إلى لندن ليتعلم التمثيل في كلية برمنجهام.

وهناك، التقى بخطيبته الإنجليزية وأحبها، ومثل دورًا صغيرًا في مسلسل "DREAM TEAM"، ولكن الفرصة الحقيقية جاءت له عندما علم بأن توم هانكس يصور فيلمًا جديدًا يسمى "شفرة دافنشي".

الترجي في ورطة.. 10 غيابات مؤثرة تضرب الفريق قبل مواجهة الأهلي

بعثة الأهلي تغادر إلى تونس لمواجهة الترجي

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يرفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة الترجي.. تفاصيل

ضربة جديدة تعمق جراح الترجي قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

ظافر العابدين وتوم هانكس

قدم ظافر لأوديشن وتم اختياره ليشارك توم هانكس في مشهدين، ولكن عندما شاهد الفيلم في العرض الخاص، لم يجد نفسه فيه على الإطلاق، حيث تم حذف مشاهده من المونتاج.

لم يستسلم ظافر العابدين، بل ظل يحلم بالتمثيل مع توم هانكس، وتحقق حلمه عندما عمل دورًا في فيلم "A Hologram for the King" مع توم هانكس في دور كبير.

وبالرغم من أنه لم يكن لاعبًا كرة قدم بعد ذلك، إلا أنه استطاع تحقيق حلمه بالتمثيل والعمل مع نجم هوليوود الشهير.

ظافر العابدين 
الترجي مباراة الأهلي والترجي دوري ابطال افريقيا ظافر العابدين موعد مباراة الاهلي والترجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

موضوعات متعلقة

دعاء الزلزال ..ردده يحفظك من الهزات الأرضية والكوارث وتأمن عند الفزع

أفضل دعاء يوم 15 رجب ينجيك من 35 مصيبة أبرزها الفقر

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

موعد صيام الأيام البيض لشهر رجب .. 8 مكافآت إلهية للصائمين

دعاء يوم 13 رجب.. 11 كلمة تنجيك من الشقاء والبلاء وسوء القضاء

نضال الشافعي عن دوره في مسلسل "روليت": بنجسد الشكل الإنساني للفنان

بفستان أحمر.. سميرة سعيد تخطف قلوب المتابعين

ممثلة مصرية: شاركت في أول فيلم مع «توم هانكس» وفتحلي الطريق

ترشيحاتنا

قبل اجتماعه مع بايدن.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض رفع سقف الديون

الحق قبل ما تنتهى.. كيف تشارك بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

سامح شكري: الأمور لا تسير بالوتيرة التي نتمناها في السودان

وزير الخارجية: حل القضية السودانية من خلال التفاعل العربي

السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

وكالة الأنباء الفرنسية تعلن مقتل أحد صحفييها في باخموت بأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص شفاف.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

يؤدي لأمراض خطيرة.. 7 فئات ممنوعة من تناول الفجل نهائيا

ببطانة ولا من غير.. شاهد| فستان النجمة رزان مغربي يثير الجدل

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

فيديو

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ