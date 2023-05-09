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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

الاهلي والترجي التونسي
الاهلي والترجي التونسي

تغادر بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تونس اليوم، الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة الترجي التونسي الجمعة المقبل، فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتى تقام على ملعب حمادي العقربي بدون جمهور، تنفيذاً للعقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة فريق "الدم والذهب" الأخيرة بالبطولة الأفريقية أمام شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

الاهلي

موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى

يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل فى "ذهاب" نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فتح ملف قضية مباراة الأهلي والهلال السوداني، قبل أيام من انطلاق مشوار المارد الأحمر في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب النظر في طعن الترجي التونسي على العقوبات التي وقعت عليه مؤخرًا.

وحسب ما ذكرت شبكة echaabnews التونسية، فإن لجنة الانضباط قررت الانعقاد، غد الأربعاء، من أجل فتح ملف مباراة الأهلي والهلال السوداني، التي أقيمت في إطار منافسات دور المجموعات، إلى جانب النظر في الطعن المقدم من قبل الترجي التونسي، ضد العقوبات التي وقعت عليه بسبب أعمال شغب مباراة شبيبة القبائل، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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لجنة الانضباط تحسم مصير طعن الترجي

الترجي التونسي يرغب في رفع العقوبة التي وقعت عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد الأحداث العنيفة التي شهدها ملعب "رادس" في مباراة الحسم أمام شبيبة القبائل، بربع النهائي، على أن يكون النظر في الطعن خلال ساعات، وقبل مباراة الأهلي في نصف النهائي، والتي ستقام على ملعب "رادس" خلف الأبواب المغلقة ودفع غرامة مالية 300 ألف دولار.

الترجي التونسي

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

غيابات فريق الترجي عن لقاء الاهلي

تأكد غيب 5 لاعبين عن صفوف الترجي أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهم: "معز بن شريفية، وغيلان الشعلالي، ورياض بن عياد، ومحمد أبو رزيق شرارة، وحمدو الهوني".

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