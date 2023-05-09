فرمان كولر.. تقارير: الأهلي يتحرك لضم نجم دفاعه السابق

أكدت تقارير صحفية مغربية، اهتمام السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بالتعاقد مع المغربي بدر بانون، مدافع فريق قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان بدر بانون قد انضم إلى قطر القطري، خلال الصيف الماضي، قادما من النادي الأهلي.

ووفقا للتقارير، فإن مارسيل كولر أثنى على مستوى بدر بانون مؤكدا رغبته في استعادته في الميركاتو المقبل.

وأضافت أن كولر أكد لمساعديه أن أعجابه بإمكانيات بانون بعد مشاهدته للعديد من مقاطع الفيديو الخاصة بالمدافع المغربي، إذ يتمتع بقوة بدنية وذكاء في الأدوار الدفاعية، وهو “البروفايل” الذي يحتاجه الفريق في الوقت الراهن.

وأوضح أن كولر استقر على اسم بدر بانون بعد خروج أيمن أشرف من حساباته مع عدم الحسم في موقف رامي ربيعة بين التجديد من عدمه فضلا عن معاناته من الإصابات المتكررة.