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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة جديدة تعمق جراح الترجي قبل مواجهة الأهلي.. تفاصيل

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

تلقي فريق الترجي التونسي ضربة جديدة قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها الجمعة المقبل، على الملعب الأولمبي “حمادي العقربي”، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب “إذاعة موزاييك" التونسية، فإن الترجي سيفقد حارسه الأساسي معز بن شريفية أمام الأهلي بسبب الإصابة، لينضم إلى قائمة الغائبين والتي تضم عدة لاعبين من بينهم غيلان الشعلالي وحمدو الهوني ورياض بن عياد ومحمد أبو رزيق شرارة.

كان نادي الترجي تلقى ضربة قاسية، الجمعة الماضي، بإعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، معاقبته بحرمانه من جماهيره لمدة 4 مباريات قادمة علي ملعبه مع إيقاف تنفيذ مباراتين خلال 12 شهرا، وعقوبة مالية قدرها 300 ألف دولار، بسبب الشغب الجماهيري في لقاء شبيبة القبائل.

بعثة الأهلي تطير إلى تونس:

ومن المقرر أن  أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تونس، اليوم الثلاثاء من مطار القاهرة الدولي.

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