موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره الترجي التونسي، الجمعة المقبل، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة:

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر شبكة بي إن سبورتس.

الأهلي ضد الترجي:

ويستعد الأهلي بقوته الضاربة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي تسهل من مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أمس الإثنين وذلك على هامش المران الجماعي للفريق.

وحرص المدرب على الاستماع لتقرير طبيب الفريق حول الحالة الطبية للاعبين وكذلك حالة المصابين، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة قبل السفر إلى تونس.

وتلقى الأهلي دفعة معنوية بعودة عمرو السولية، قائد الفريق، للمشاركة في تدريبات الأمس، بعد تعافيه من الإصابة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تونس، اليوم الثلاثاء من مطار القاهرة الدولي.

على الجانب الآخر، تلقى فريق الترجي ضربة قاسية قبل مواجهة الأهلي، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الجمعة الماضي، معاقبة الفريق التونسي بحرمانه من جماهيره لمدة 4 مباريات قادمة علي ملعبه مع إيقاف تنفيذ مباراتين خلال 12 شهرا، وعقوبة مالية قدرها 300 ألف دولار، بسبب الشغب الجماهيري في لقاء شبيبة القبائل.

وحجز الأهلي مقعده في نصف نهائي أبطال إفريقيا بعد التغلب على الرجاء المغربي بهدفين دون رد بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.