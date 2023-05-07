بطريقة غير مباشرة.. محمد صلاح يرد على شائعات رحيله عن ليفربول

أعرب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بتواجده في صفوف الريدز.

كانت تقارير صحفية أكدت مؤخرا أن محمد صلاح غير سعيد بوضع ليفربول الحالي ويخطط للرحيل في الصيف المقبل، حال عدم التأهل في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: "أشعر أنني في بيتي هنا، أنا سعيد جدًا في ليفربول".

وأضاف: "أبذل قصارى جهدي مع ليفربول، متحمس لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية وتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق في تحقيق الفوز".

وقاد محمد صلاح ليفربول للتغلب على برينتفورد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول والمباراة الوحيد في الدقيقة 13 من زمن المباراة.

خامس هدافي النادي

وأصبح محمد صلاح خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في كل المسابقات بالتساوي مع ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفًا.