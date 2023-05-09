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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يرفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة الترجي.. تفاصيل

صدى البلد

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي تونس بعد ظهر اليوم إستعداداً لمواجهة الترجي الرياضي المقرر لها مساء الجمعه المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي يقام مواجهة الأياب يوم الجمعه 19 مايو الجاري بإستاد القاهرة.

يترأس البعثة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ويرافقها عدد من أعضاء المجلس علي نفقتهم الشخصية لدعم الفريق في المواجهة الصعبة. 

 ورفع الجهاز الفني للفريق الأحمر حالة الطوارئ قبل رحلة السفر إلي تونس حيث طلب مارسيل كولر المدير الفني من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الموجود في تونس منذ أمس حجز ملعب للتدريب يستطيع خوض فيه المران الرئيسي يوم الأربعاء بعيداً عن الأعين وتم الإستقرابر فعلياً علي ملعب الجامعة ، كما انهي عبدالحفيظ برفقة سمير عدلي المدير الإداري تسكين اللاعبين في الغرف بفندق الإقامة لتسهيل المهمة لدي وصولهم مباشرة الي تونس.

وكان الفريق الأحمر قد عاد للتدريبات أمس بعد الراحة السلبية التي منحها مارسيل كولر المدير الفني للاعبية لمدة يومين عقب العودة من العاصمة الإماراتية أبوظبي وحصد لقب السوبر المصري علي حساب بيراميدز بهدف نظيف لعلي معلول.

وأنتظم محمود كهربا ومحمد الشناوي في المران بعد ان عادا متأخرين الي القاهرة حيث حصلا علي أذن بالبقاء في الإمارات بعض الوقت ، كما حرص الجهاز الطبي علي إجراء فحوصات طبية جديدة لمحمود متولي مدافع الفريق والذي تعرض للإغماء في نهاية مباراة بيراميدز بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي دوري ابطال افريقيا محمد الدماطي العاصمة الإماراتية أبوظبي السوبر المصري

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