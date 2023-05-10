أخبار التوك شو|سفير فلسطين: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي.. وموجة حارة قادمة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 10-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

وأشارت إلى إن أسعار الذهب شهدت اليوم حالة من الاستقرار.



ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.

عرضت فضائية يورونيوز تقريراً بعنوان "يوم دامٍ في غزة.. مشاهد من القطاع بعد قصف إسرائيلي أوقع 15 شهيدا"

وأكد التقرير، أنه تم استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الاسلامي فجر الثلاثاء في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 10- 5-2023.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.96 جنيه للبيع، و33.84 جنيه للشراء.

قال أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن «شات جي بي تي Chat GPT » تم إطلاقه منذ نوفمبر 2022 بواسطة شركة “openAI”، متابعًا أن Chat تعني محادثة، و GPT هو اختصار لـ تكنولوجيا خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح “مصطفى” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية داليا أيمن والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الفرق بين شات جي بي تي Chat GPT وغيره من الأنظمة التي تقوم بعمل محادثة مع المستخدم؛ أنه قائم في الأساس على الذكاء الاصطناعي ويقوم بالبحث في مليارات المعلومات الموجودة على الإنترنت.



سمع دوى انفجار في منطقة برزة "حاميش" بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، أن الصوت الذي سُمع دويه في منطقة برزة "حاميش" ناجم عن انفجار سيارة خاصة.

كشفت الدكتورة لميس مكاوي، أخصائي نفسي وتعديل السلوك، إن أسباب خوف وقلق الأطفال من الامتحانات هم أولياء الأمور الطلاب ، بجانب عملية ربط التعليم بالصورة الاجتماعية، رغم أن هذا الأمر ليس حقيقيا لأن التعليم جزء من الحياة.

وأضافت "مكاوي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء،أن الأهل سبب أساسي للخوف عند الأطفال في حالات كثيرة، مضيفة أن من بين الأسباب أيضا ارتباط التعليم بجزء من العقاب النفسي، كأن يهدد أولياء الأمور الطلاب بعدم قضاء عطلة الصيف حال الحصول على علامات سيئة.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا النصف الثاني من فصل الربيع، حيث تبدأ درجات الحرارة تدريجيا خاصة خاصة خلال فترة النهار تتجه نحو الارتفاع.

وأشارت إلى أن البرودة من الممكن أن تكون خلال فترات الليل، خاصة فترة الليل المتأخر أو فترة الصباح الباكر.

قال الدكتور ياسين شمس الدين، استشارى الجهاز التنفسي، إن السيجارة العادية تحتوي على أكثر من 7000 مادة ضارة، وليس النيكوتين فقط، ولكن هناك مواد أخرى مثل الأمونيا وغيرها، موضحا أن هذه المواد غير موجودة في السجائر الإلكترونية.

وأضاف شمس الدين، في لقائه عبر قناة “العربية”، أن السجائر الإلكترونية بها مادة الفورمالدهايد، والتي تعتبر ضمن أول المواد المسببة للسرطان، مشيرا إلى أن مشكلة السجائر الإلكترونية أن تدخينها لا ينبعث منه دخان، ما يجعل الكثيرين يظن أنها غير ضارة، وهذا غير صحيح

التقديرات الأخيرة أكدت أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يساعد في تحسين طريقة العلاج وزيادة في نسب الشفاء بشكل كبير فعند اكتشاف الأورام في المرحلة الأولى يتم الشفاء بأكثر من 95% وهناك نوعان من الكشف الذاتي والسريري.

وجَّه دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، الشكر إلى جمهورية مصر العربية، على جهودها المبذولة على مدار الساعة لوقف العدوان الإسرائيلي في غزة وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأضاف "اللوح" في مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، أنَّ جريمة العدوان الإسرائيلي في غزة غير مبررة وتُضاف إلى سلسة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن إسرائيل في ظل هذه الحكومة اليمنية المتطرفة بقيادة بنيامين نيتنياهو تتنافس فيما بينها على سفك دماء الفلسطينيين وتنفيذ إعدامات خارج القانون.