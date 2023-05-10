نعمة أم نقمة.. 5 معلومات تهمك عن «Chat GPT»| فيديو

قال أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن «شات جي بي تي Chat GPT » تم إطلاقه منذ نوفمبر 2022 بواسطة شركة “openAI”، متابعًا أن Chat تعني محادثة، و GPT هو اختصار لـ تكنولوجيا خاصة بالذكاء الاصطناعي.





وأوضح “مصطفى” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية داليا أيمن والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الفرق بين شات جي بي تي Chat GPT وغيره من الأنظمة التي تقوم بعمل محادثة مع المستخدم؛ أنه قائم في الأساس على الذكاء الاصطناعي ويقوم بالبحث في مليارات المعلومات الموجودة على الإنترنت.



وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات أن شات جي بي تي Chat GPT يستطيع أن يقوم باستنباط أهم المعلومات التي توجد في صفحات الإنترنت المختلفة لتكوين ملخص أو بحث عن مجالٍ ما؛ فهو يستطيع إضافة الصور والفيديوهات باستخدام جميع لغات العالم، بالإضافة لاختصار المعلومات.

