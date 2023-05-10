علاقات قوية ومتجذرة.. كاتب صحفي يوضح أهمية التنسيق بين مصر وجنوب السودان|فيديو

قال محمد حمادة، الكاتب الصحفي، إن العلاقات المصرية الجنوب سودانية علاقات متجذرة وقوية، متابعًا أن هذه العلاقات ممتدة منذ السبعينات، فمصر كان لها حضور واضح مع جنوب السودان سواء على المستوى الاقتصادي أو بالنسبة لمعالجة أبناء جنوب السودان بواسطة العيادات والقوافل المصرية.



وأضاف “حمادة” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم هند النعساني والمذاع عبر فضائية"صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن السودان حاليًا تعاني من أزمة طاحنة بسبب الصراع على السلطة، مؤكدًا أن هذا الوضع يمثل تهديدًا على الأمن القومي المصري بل الإفريقي أيضًا.



وأكد أن الرسالة التي تلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تدل على التنسيق المصري الجنوب سوداني نحو هذه الأزمة، لافتًا إلى أهمية التنسيق حتى لا يحدث حالة من الخلخلة في أمن المنطقة، مضيفًا أن هناك جهود عربية وإفريقية كثيرة من أجل وقف التصعيد في السودان.

